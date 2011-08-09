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Предложения по интеренет-банку

1. В обзоре счетов добавить колонку "Дата закрытия"

2. В обзоре счетов при выборе "переименовать счёт" (в ниспадающем меню при наведении курсора мыши на номер счёта) не переходить на отдельный экран, а менять непосредсвенно на этом. Или, если предыдущее труднореализуемо, в экране смены имени переходить именно на тот счёт на котором кликнули "переименовать счет". Кроме того в экране смены счетов отображать справочно всю информацию что и в "обзоре счетов"

3. Добавить "отслеживание операций" к депозитам. Как альтернатива: объединить отслеживание операций и график остатков в один сервис который будет давать информацию о движение средств в одном из трёх видов по выбору пользователя: календарном, списком, графиком. Период, конечно, надо увеличить (месяц или два, как в графике остатков, это - мало и неудобно).

4. Сделать график остатков суммарно по всем депозитам, всем картам, и вообще всем средствам в банке.

5. Сделать возможность импорта операций по картам и депозитам непосредственно из обзора этого депозита или карты

6. Сделать возможность импорта операций по картам и депозитам за любой срок, а не только помесячно и максимум за год назад. (Я как клиент хочу знать всё о своих деньгах и неважно когда это было)

7. Изменить формат импорта таким образом чтобы суммы указывались числами. Например: значение "15 000,00 RUB" в одной ячейке - недопустимо. Должно быть в первой ячейке "15000" в следующей "RUB"

8. Везде где встречается "RUB" исправить на "RUR" (в формате экспорта например)

9. При закрытии вклада добавить диалог для указания реквизитов перечисления средств.

10. При просмотре истории операций, представлении данных о движениях в виде списка и при импорте его было бы очень удобно, чтобы приходные операции помечались знаком "+", а расходные знаком "-". Или была отдельная колонка "Д" или "К".

11. Добавить экспорт истории платежей.

12. Добавить возможность узнать детали операции по клику на ней. (Реквизиты входящих и исходящих переводов, номера транзакций при оплате и т.п.)

13. Синхронизировать даты в графике остатков. Сейчас, например, текущего 7 числа крайний левый ползунок диапазона отодвигается до 11-ого, при этом крайняя левая точка рассчитывается всё-равно до 6-ого. (Ничего страшного в том что она при движениях средств в текущем дне может меняться. Гораздо неприятнее, когда во всех других окнах операция уже отразилась, а в графике она не показывается. Такая ситуация заставляет лишний раз клиента понервничать.)

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