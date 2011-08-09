Отклонено

Дизайн кредитной карты

Неоднократно писалось, что ХКФ Банк планирует стать "финансовым Макдоналдсом", что предусматривает близость к клиентам, простоту продуктов и т.п. Именно в этом ключе предлагаю достаточно очевидный дизайн кредитной карты. На одной из кредитных карт (вероятно, на самой простой карте, возможно мгновенной выдачи) должно быть изображено животное, названием которого часто на сленге называют банк. Заканчиваю долгое вступление: предлагаю выпустить карту с изображением хомяка. Как поется в известной песне "...пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто первым может посмеяться над собой..."

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