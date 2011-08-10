Подписаться на идею Андрей (saxa220774)

Отклонено

Кредит под залог вклада

Предлагаю оформлять кредитную карту тем у кого по тем или иным причинам плохая кредитная история,но есть действующий вклад в банке,не менее 30 000 рублей,допустим на сумму 10 000 рублей,или просто после нахождения вклада более чем 1 год,предлагать карту кредитную.Ведь человек не будет вкладывать последнии 30 000,чтобы потом жить впроголодь.Значит деньги есть?

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