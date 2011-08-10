Подписаться на идею
Андрей
(saxa220774)
Отклонено
Кредит под залог вклада
Предлагаю оформлять кредитную карту тем у кого по тем или иным причинам плохая кредитная история,но есть действующий вклад в банке,не менее 30 000 рублей,допустим на сумму 10 000 рублей,или просто после нахождения вклада более чем 1 год,предлагать карту кредитную.Ведь человек не будет вкладывать последнии 30 000,чтобы потом жить впроголодь.Значит деньги есть?
6
Комментарии 6
Да и плохая кредитная история явно свидетельствует о том, что кредиты он отдаёт плохо. Хотя деньги у него может и есть.
А для банка любые просрочки больно бьют по требуемым резервам.
Кроме того, у нас вклад можно забрать по первому требованию. И попробуй ему не отдай. или отдай не весь - будет куча жалоб в ЦБ и в РосПотреб...
Если к вкладу выписать нормальное доп. соглашение (да, я знаю, что оно не может запретить снять вклад в любой момент), то вероятность мошеннических действий будет мизерна (даже если человек внезапно выведет весь лимит, а потом в срочном порядке захочет получить свой вклад, за 5 дней большая часть списаний успеет пройти и погаситься за счёт вклада, а от оффлайн списаний сам факт, что ему выдали вклад, не защищает).