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Аватар Андрей (saxa220774)
10.08.2011 14:31 #
Отклонено

Кредит под залог вклада

Предлагаю оформлять кредитную карту тем у кого по тем или иным причинам плохая кредитная история,но есть действующий вклад в банке,не менее 30 000 рублей,допустим на сумму 10 000 рублей,или просто после нахождения вклада более чем 1 год,предлагать карту кредитную.Ведь человек не будет вкладывать последнии 30 000,чтобы потом жить впроголодь.Значит деньги есть?
6

Комментарии 6

xwhale
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То, что у человека есть деньги, ещё совершенно не значит, что он будет отдавать кредит smile:)
Да и плохая кредитная история явно свидетельствует о том, что кредиты он отдаёт плохо. Хотя деньги у него может и есть.
А для банка любые просрочки больно бьют по требуемым резервам.

Кроме того, у нас вклад можно забрать по первому требованию. И попробуй ему не отдай. или отдай не весь - будет куча жалоб в ЦБ и в РосПотреб...
trytrytry
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Если при этом будет бесплатное обслуживание КК, я в очереди. smile:) Хороший интерчендж обеспечу.
trytrytry
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Кроме того, у нас вклад можно забрать по первому требованию. И попробуй ему не отдай. или отдай не весь - будет куча жалоб в ЦБ и в РосПотреб...
xwhale
Давайте будем реалистами. Из ТКС даже по стандартной процедуре вклад забирается дня 2. При этом они спокойно могут удлинить этот период дней до 5, мотивируя длительностью межбанковского перевода. Ехать скандалить в отделение в мегаполис (причем на мой взгляд скандалить безрезультатно), чтобы выдали день в день? smile:) Кто захочет кинуть, найдет банк полегче.

Если к вкладу выписать нормальное доп. соглашение (да, я знаю, что оно не может запретить снять вклад в любой момент), то вероятность мошеннических действий будет мизерна (даже если человек внезапно выведет весь лимит, а потом в срочном порядке захочет получить свой вклад, за 5 дней большая часть списаний успеет пройти и погаситься за счёт вклада, а от оффлайн списаний сам факт, что ему выдали вклад, не защищает).
dimdimych
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почитайте ветку соседнего банка, который поддерживает такую возможность - предлагает бесплатную кредитку вкладчикам. Там половина форумчан-халявщиков понаоткрывала короткие вклады ради кредиток. И где смысл?
trytrytry
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dimdimych, вы путаете бесплатное обслуживание карты за вклад и кредитный лимит без подтверждения доходов за вклад. Первое делается в момент оформления карты и когда вклад забираешь как минимум за текущий год банк комиссию уже не списывает (во всяком случае в банках, которые я знаю и где есть эта услуга, реализовано так). Второе в банках, где это есть, делается при помощи доп. соглашения и там есть четкое условие, что если ты забираешь вклад в течение некоторого периода, кредитный лимит банк тебе просто так не оставляет - или неси документы, или плати долг из вклада и закрывай карту.
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