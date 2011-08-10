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Аватар Sergey7
10.08.2011 19:59 #
Принято

Подтверждение платежа, которое можно распечатать из CBOL

В настоящее время, проведя платеж с помощью Citibank Online, есть возможность распечатать подтверждение платежа только непосредственно после его проведения, да и то в не очень убедительном виде. За нормальной платежкой с отметкой банка (пусть и факсимильной) необходимо идти в отделение (на следующий день) или звонить в Ситифон (плюс еще один день для получения по факсу). Зачастую получение такого документа критично для клиента, в т.ч. и сроки. Очень хотелось бы иметь возможность распечатать его из CBOL.
2

Комментарии 2

Ситибанк
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12.08.2011 в 15:55 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за комментарий.
Данный проект находится в разработке.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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