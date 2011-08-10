Реализовано
Платежи в бюджет
Очень хотелось бы иметь возможность осуществлять платежи в бюджет через CBOL. Для других банков техническую сложность может представлять решение о взимании комиссии за такой платеж. Ситибанк же не взимает комиссий за любой платеж. Почему же не завести отдельный формат для платежей в адрес бюджетных организаций?
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Комментарии 5
Благодарим Вас за комментарий.
Указанная Вами возможность будет реализована в интернет-системе Citibank Online до конца следующей недели.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Спешим Вас обрадовать - начиная с 13 августа 2011 г. в нашем банке появилась возможность совершать бюджетные платежи через систему Citibank Online.
Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Надо бы убрать это. Или подправить для отсылки в соответствующий раздел.