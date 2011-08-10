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Реализовано

Платежи в бюджет

Очень хотелось бы иметь возможность осуществлять платежи в бюджет через CBOL. Для других банков техническую сложность может представлять решение о взимании комиссии за такой платеж. Ситибанк же не взимает комиссий за любой платеж. Почему же не завести отдельный формат для платежей в адрес бюджетных организаций?

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