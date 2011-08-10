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Аватар Sergey7
10.08.2011 20:08 #
Реализовано

Платежи в бюджет

Очень хотелось бы иметь возможность осуществлять платежи в бюджет через CBOL. Для других банков техническую сложность может представлять решение о взимании комиссии за такой платеж. Ситибанк же не взимает комиссий за любой платеж. Почему же не завести отдельный формат для платежей в адрес бюджетных организаций?
5

Комментарии 5

Ситибанк
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12.08.2011 в 16:05 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за комментарий.
Указанная Вами возможность будет реализована в интернет-системе Citibank Online до конца следующей недели.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
isystem
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Похоже, уже все готово. Пункт в меню "Переводы и платежи" появился и работает.
Ситибанк
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Уважаемые клиенты!
Спешим Вас обрадовать - начиная с 13 августа 2011 г. в нашем банке появилась возможность совершать бюджетные платежи через систему Citibank Online.


Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Sergey7
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При создании нового небюджетного получателя всё ещё появляется предупреждение "Please note that tax and other payments to budgets of various levels and off-budget funds should be made through ZAO Citibank branches only."

Надо бы убрать это. Или подправить для отсылки в соответствующий раздел.
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