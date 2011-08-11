Реализовано

Отображение в CBOL заблокированных сумм

Самые первое бросающееся в глаза неудобство (и самое раздражающее, надо сказать) - видны только те операции, которые уже проведены по счёту. Хотелось бы видеть ещё и заблокированные суммы.

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