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Отображение в CBOL заблокированных сумм
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Алексей Сорокин
(Ambr)
11.08.2011 00:18
#
Реализовано
Отображение в CBOL заблокированных сумм
Самые первое бросающееся в глаза неудобство (и самое раздражающее, надо сказать) - видны только те операции, которые уже проведены по счёту. Хотелось бы видеть ещё и заблокированные суммы.
9
Комментарии
9
xlittlemonstr
11.08.2011 16:14
#
Это, наверно, самая нужная функция, которой не хватает в СБОЛ
0
Sergey7
11.08.2011 18:29
#
Не вижу кретичности в данной функции. Мне вполне достаточно видеть общую сумму холдов (ее я вижу). Хотя мешать она, конечно же, не будет...
0
bugnut
11.08.2011 20:32
#
А я её без калькулятора никак не вижу! А если ещё отель какой-нибудь "вредный" забронировать (где не умеют на чек-ауте пользоваться кодом авторизации с чек-ина), предъявив на въезде карту Сити, а для этого она как раз очень полезна, то общая сумма холдов вообще мне перестаёт быть интересной.
Хотя невозможность посмотреть своё платежное поручение, безусловно, куда больший недостаток CBOL.
0
Ситибанк
12.08.2011 15:55
#
12.08.2011 в 15:55 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
0
Ситибанк
12.08.2011 17:19
#
Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за комментарий.
Данный проект находится в разработке.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
0
Ambr
12.08.2011 17:36
#
Отлично! Будем надеяться. А то слухи о грядущей реализации бродили ещё в 2010-м
0
Штампованный Враг
07.02.2012 16:51
#
Как дела, Рустам?
0
Ситибанк_2
13.06.2012 11:44
#
Уважаемый клиент,
В новом Citibank Online Вы можете просмотреть замороженные суммы, дату операции и название торговой точки.
К сожалению, сейчас название торгового предприятия не отображается для операций, проведенных по кредитным картам. Мы работаем над разработкой данного функционала.
0
Ситибанк_2
13.06.2012 11:44
#
13.06.2012 в 11:44 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
0
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Комментарии 9
Хотя невозможность посмотреть своё платежное поручение, безусловно, куда больший недостаток CBOL.
Благодарим Вас за комментарий.
Данный проект находится в разработке.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
В новом Citibank Online Вы можете просмотреть замороженные суммы, дату операции и название торговой точки.
К сожалению, сейчас название торгового предприятия не отображается для операций, проведенных по кредитным картам. Мы работаем над разработкой данного функционала.