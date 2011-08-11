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Аватар Алексей Сорокин (Ambr)
11.08.2011 00:18 #
Реализовано

Отображение в CBOL заблокированных сумм

Самые первое бросающееся в глаза неудобство (и самое раздражающее, надо сказать) - видны только те операции, которые уже проведены по счёту. Хотелось бы видеть ещё и заблокированные суммы.
9

Комментарии 9

xlittlemonstr
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Это, наверно, самая нужная функция, которой не хватает в СБОЛ
Sergey7
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Не вижу кретичности в данной функции. Мне вполне достаточно видеть общую сумму холдов (ее я вижу). Хотя мешать она, конечно же, не будет...
bugnut
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А я её без калькулятора никак не вижу! А если ещё отель какой-нибудь "вредный" забронировать (где не умеют на чек-ауте пользоваться кодом авторизации с чек-ина), предъявив на въезде карту Сити, а для этого она как раз очень полезна, то общая сумма холдов вообще мне перестаёт быть интересной.
Хотя невозможность посмотреть своё платежное поручение, безусловно, куда больший недостаток CBOL.
Ситибанк
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12.08.2011 в 15:55 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за комментарий.
Данный проект находится в разработке.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Ambr
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Отлично! Будем надеяться. А то слухи о грядущей реализации бродили ещё в 2010-м smile:)
Ситибанк_2
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Уважаемый клиент,

В новом Citibank Online Вы можете просмотреть замороженные суммы, дату операции и название торговой точки.
К сожалению, сейчас название торгового предприятия не отображается для операций, проведенных по кредитным картам. Мы работаем над разработкой данного функционала.
Ситибанк_2
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13.06.2012 в 11:44 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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