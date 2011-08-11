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Аватар Илья (i.miheev)
11.08.2011 10:10 #
Ждет рассмотрения

Услуга: "Запланированный платеж"

Сбербанк-онлайн.

При создании шаблона платежа, указываем начало платежа (дату, например, 25.11.2254), периодичность: ежемесячно(каждого числа такого-то месяца), еженедельно, ежегодно, указывая период в днях и т.д.

После этой процедуры, в указанную клиентом дату, платеж будет регулярно отправляться в адрес получателя. Пользователю системы будет приходить sms-уведомление о совершенной операции.

Применение: оплата за интернет, за телефон, по кредиту, за коммунальные услуги.

Услуга облегчает жизнь.

p.s. такой услуги не нашел в сбербанк онлайн.

p.s.s. не понятно пока, как решить следующую проблему: получатель сменил реквизиты, а деньги ушли на старый счет, как вернуть деньги..
4

Комментарии 4

benqusmart
#
p.s. такой услуги не нашел в сбербанк онлайн.

i.miheev
Такая услуга называется "регулярные платежи".
i.miheev
#
Такая услуга называется "регулярные платежи".

benqusmart


называйте, как хотите, это синоним. Тем не менее функционал отсутствует.
benqusmart
#

Такая услуга называется "регулярные платежи".

benqusmart


называйте, как хотите, это синоним. Тем не менее функционал отсутствует.

Илья
Теперь согласен, в техподдержке Сбербанка сказали, что регулярные платежи работают только в пользу операторов сотовой связи. А жаль. На предыдущей версии сайта Сбербанк Онлайн я создавал регулярный платеж по произвольным реквизитам. Сейчас нет такой возможности.
Еще есть такая же идея: http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=3094565
Dimonius78
#
Предлагаю также добавить "Время исполненя платежа" часы и минуты. Т.к. у некоторых операторов списание происходит ночью или в др. неудобное время (среди ночи приходит громкая sms).
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