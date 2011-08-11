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Услуга: "Запланированный платеж"

Сбербанк-онлайн.



При создании шаблона платежа, указываем начало платежа (дату, например, 25.11.2254), периодичность: ежемесячно(каждого числа такого-то месяца), еженедельно, ежегодно, указывая период в днях и т.д.



После этой процедуры, в указанную клиентом дату, платеж будет регулярно отправляться в адрес получателя. Пользователю системы будет приходить sms-уведомление о совершенной операции.



Применение: оплата за интернет, за телефон, по кредиту, за коммунальные услуги.



Услуга облегчает жизнь.



p.s. такой услуги не нашел в сбербанк онлайн.



p.s.s. не понятно пока, как решить следующую проблему: получатель сменил реквизиты, а деньги ушли на старый счет, как вернуть деньги..

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