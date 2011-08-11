Новый ко-бренд и приложение для Iphone

Реализовано

Дорогой и любимый Ситибанк! Вот всё мне в тебе нравится, но хочется чего-то новенького, хочется постоянно быть свидетелем твоего развития! В первую очередь жду от тебя новых интересных ко-брендов, например, с Малиной. Такому монстру, как Сити, должно быть под силу с ними договоритьсяЕщё с нетерпением жду приложения для Iphone, уже давно хочется увидеть Ваш зонтик в виде кнопочки на телефоне.