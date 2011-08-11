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Аватар Марина Багишвили (M.Bagishvili)
11.08.2011 15:15 #
Реализовано

Новый ко-бренд и приложение для Iphone

Дорогой и любимый Ситибанк! Вот всё мне в тебе нравится, но хочется чего-то новенького, хочется постоянно быть свидетелем твоего развития! В первую очередь жду от тебя новых интересных ко-брендов, например, с Малиной. Такому монстру, как Сити, должно быть под силу с ними договориться smile;)
Ещё с нетерпением жду приложения для Iphone, уже давно хочется увидеть Ваш зонтик в виде кнопочки на телефоне.
9

Комментарии 9

Sergey7
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А смысл в приложении для iPhone? Сейчас я в дали от дома и в сети через iPod своей дочки. Только что заходил в CBOL, все активные операции и так доступны. Не понимаю...
qaq
#
И для BlackBerry приложение



Было бы не плохо.

Кобрэнды нужны интересные, но только не с "малиной". smile:D
qaq
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qaq, а у Вас получается зайти в CBOL с данного девайса?



У меня вв9000. Захожу в мобильную версию,там все также логин, пороль.
Ситибанк
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12.08.2011 в 16:05 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
qaq
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Сити, может кобренд с Билайном? Что-то Вы этого оператора стороной обошли.



Я мтсом пользуюсь.Была у меня какое то время мтс-ная карта. Не впечатлила.Если бы она была в фармате мегафона, то да скорее всего пользовался бы. У билайна насколько осведомлён, не очень развита бонусная система.
Ситибанк
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Добрый день!
Запуск нового ко-бренда, который порадует всех существующих, а также новых клиентов банка, планируется осуществить до конца 2011 года. Также в настоящее время мы работаем над запуском приложений для продукции Apple.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Ситибанк_2
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Уважаемый клиент,

Мы рады сообщить Вам о запуске нашей новой Кредитной карты Citi Select. Citi Select — это уникальная кредитная карта, которая объединила потрясающие возможности. С каждой новой покупкой Вы получаете вознаграждение — «селекты», которые обмениваются на бонусные баллы программ лояльности компаний-партнеров. Партнерами программы стали компании самых разных сфер деятельности, что дает Вам уникальную свободу выбора в получении вознаграждений. С более подробной информацией о партнёрах программы Вы можете ознакомиться на сайте www.citiselect.ru .
Что касается приложения для Iphone, то в настоящее время мы работаем над запуском приложений для продукции Apple.
Ситибанк_2
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Уважаемый клиент,

Мы рады сообщить Вам о запуске приложения Citi Mobile для владельцев телефонов IPhone и Android.
Для доступа к приложению для iPhone и Android:
Найдите приложение на App Store или Google Play, введя в строку поиска «Citibank RU», и установите его на телефон.
Вход в Citi Mobile осуществляется с помощью имени пользователя и пароля для входа в Citibank Online.

При отсутствии имени пользователя и пароля необходимо создать их в системе Citibank Online. Далее Вы сможете пользоваться ими для входа как в Citi Mobile, так и в Citibank Online.
Ситибанк_2
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09.06.2012 в 11:58 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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