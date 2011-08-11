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MCC совершенной операции
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Идеи
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e-b
11.08.2011 17:56
#
Реализовано
MCC совершенной операции
Предлагаю в Интернет-банке отображать рядом с каждой совершенной операцией код ее MCC. Думаю, это будет полезно для продвинутых пользователей.
5
Комментарии
5
Toniccc
16.01.2014 16:05
#
А есть какие-нибудь сроки появления такой информации в ИБ?
2
navyport
08.02.2015 17:00
#
Код МСС и его обозначение (супермаркеты, заправки, кино и.т.д)
0
Тинькофф Банк
10.02.2015 18:09
#
10.02.2015 в 18:09 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
0
Тинькофф Банк
10.02.2015 18:10
#
Друзья!
По многочисленным просьбам мы реализовали возможность просмотра МСС-кода по операциям, для этого была добавлена соответствующая колонка в файл, формируемый при экспорте операций из виджета "Операции по счету".
С уважением,
Тинькофф Банк.
9
dd007
28.04.2015 13:31
#
хорошо бы без экспорта в файл, просто на экране отображать...
там места вполне достаточно
1
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Комментарии 5
По многочисленным просьбам мы реализовали возможность просмотра МСС-кода по операциям, для этого была добавлена соответствующая колонка в файл, формируемый при экспорте операций из виджета "Операции по счету".
С уважением,
Тинькофф Банк.
там места вполне достаточно