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Аватар e-b
11.08.2011 17:56 #
Реализовано

MCC совершенной операции

Предлагаю в Интернет-банке отображать рядом с каждой совершенной операцией код ее MCC. Думаю, это будет полезно для продвинутых пользователей.
5

Комментарии 5

Toniccc
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А есть какие-нибудь сроки появления такой информации в ИБ?
navyport
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Код МСС и его обозначение (супермаркеты, заправки, кино и.т.д)
Тинькофф Банк
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10.02.2015 в 18:09 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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Друзья!

По многочисленным просьбам мы реализовали возможность просмотра МСС-кода по операциям, для этого была добавлена соответствующая колонка в файл, формируемый при экспорте операций из виджета "Операции по счету".

С уважением,
Тинькофф Банк.
dd007
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хорошо бы без экспорта в файл, просто на экране отображать...
там места вполне достаточно smile;)
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