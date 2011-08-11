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Аватар Andre (agalutin)
11.08.2011 20:50 #
Принято

Информация о дополнительных картах в citibank on-line

Привет!

Прошу добавить возможность увидеть дополнительные к основной карты и их параметры (лимиты, доступные средства) через интернет банк!

Спасибо,
Андрей
4

Комментарии 4

Ситибанк
#
12.08.2011 в 16:07 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
#
Добрый день!
Мы знаем, что данный функционал востребован у наших клиентов и работаем над тем, как сделать его доступным в будущем.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
agalutin
#
Привет,
а когда делать будете?
Sergey7
#
Привет, а когда делать будете?

Andre


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