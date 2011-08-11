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Принято

Информация о дополнительных картах в citibank on-line

Привет!



Прошу добавить возможность увидеть дополнительные к основной карты и их параметры (лимиты, доступные средства) через интернет банк!



Спасибо,

Андрей

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