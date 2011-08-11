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Andre
(agalutin)
Принято
Информация о дополнительных картах в citibank on-line
Привет!
4
Прошу добавить возможность увидеть дополнительные к основной карты и их параметры (лимиты, доступные средства) через интернет банк!
Спасибо,
Андрей
Комментарии 4
Мы знаем, что данный функционал востребован у наших клиентов и работаем над тем, как сделать его доступным в будущем.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
а когда делать будете?
Зарегистрируйте отдельный логин и пароль по доп.карте и всё увидите, всё сможете делать.