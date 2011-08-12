Не "обижать" клиентов СитиГолд при проведении стимулирующих акций

Реализовано

Практически во всех акциях в условиях указано "кроме клиентов Ситиголд". При этом по Ситиголд основные акции - только для новых клиентов (ну или как текущая - тем, кто открывает новую карту...) Существующие лояльные клиенты, "укомплектованные" картами - оказываются "за бортом".Обидно