Не "обижать" клиентов СитиГолд при проведении стимулирующих акций

Практически во всех акциях в условиях указано "кроме клиентов Ситиголд". При этом по Ситиголд основные акции - только для новых клиентов (ну или как текущая - тем, кто открывает новую карту...) Существующие лояльные клиенты, "укомплектованные" картами - оказываются "за бортом".
Обидно
Комментарии 6
Благодарим Вас за комментарий.
Подтверждаем, что в настоящее время Отделом CitiGold Segment разрабатываются акции для существующих CitiGold клиентов. Предварительные сроки и детали акций пока не разглашаются.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Так я и радуюсь Вот буквально вчера радовался - в ожидании рейса в бизнес-зале а/п г.Ростов-на-Дону
Я искренне считаю Ситиголд - одним из лучших предложений на рынке в Премиум-сегменте.
Но конкуренты - не друмлют Вот, Райффайзен улучшил условия своего "Премиального" пакета (добавили карты World Black Edition, выдали PriorityPass с безлимитными посещениями б.залов, на театральный фестиваль приглашали... переводы без комиссий, как у Сити... карт в пакете - больше... возможность открытия счетов и обслуживания в европейской "мамке"... и Сити - в роли "догоняющего" )
Сити - в этом году только ухудшает условия. Спасибо, весеннее изменение условий коснулось только новых клиентов (мы, существующие, это оценили!!!).
Теперь, вот, и премиальную 800-ю линию закрывают вслед за "обычной"... Мелочь, но неприятно...
Мы сообщим о новых кампаниях и акциях для существующих клиентов CitiGold до конца текущего года.
Еще раз благодарим Вас за комментарий.
Мы проверили доступность всех текущих акций, и убедились, что все они доступны для CitiGold клиентов. Со всеми доступными акциями Вы можете ознакомиться более подробно на нашем официальном сайте www.citibank.ru во вкладке "Информация". Мы подтверждаем, что некоторые акции действительно могут распространяться на определённые группы клиентов (только кредитные карты или только CitiGold). Например, акция "Шоу Saltimbanco™ Cirque du Soleil®" распространяется на новых клиентов сегмента CitiGold и другие группы клиентов. Ситибанк постоянно разрабатывает новые промо-акции и стремится задействовать все группы клиентов, в том числе и клиентов CitiGold.
Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»