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qaq
Реализовано
Бесплатное снятие наличных для владельцев Ситиуан.
Почему бы не сделать снятие наличных для клиентов ситиуан тоже бесплатным.Я согласен, пусть это будет привязанно к остаткам.К примеру; клиент размещает(инвестирует) : "от 150-500тысяч", и поддерживает эти остатки в течении месяца.То снятие наличных для него бесплатное.Если остатки уменьшаются, то вследующем месяце снятие будет опять платным.Мне кажется, это могло быть интересно как банку так и клиентам.
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Комментарии 7
Ситибанк предоставляет возможность бесплатного снятия наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков клиентам пакета CitiGold при поддержании балансов согласно тарифам банка.
В настоящее время Ситибанк не рассматривает возможность предоставления услуги бесплатного снятия для клиентов пакета CitiOne, поскольку данная услуга, предоставляемая платежными ассоциациями и другими банками-эквайерами банкоматов, для банка-эмитента карты является платной.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Про ситиголд всё понятно. К стати у них "бесплатность" снятия привязанна к остаткам? Я думал что у них после трёх месяцев "бесплатность" будет постоянной.
Я вот ничего не понял по второму абзацу.)
Ответ подразумевал, что банк, которому принадлежит банкомат, взимает комиссию с банка, чья карточка была использована.
Учитывая внимание клиентов к данной теме, сообщаем, что в настоящее время мы рассматриваем возможность предоставления нескольких бесплатных снятий в банкоматах сторонних банков для клиентов пакета CitiOne, поддерживающих необходимый баланс. Предварительные сроки рассмотрения - конец 2011 года.
Статус идеи изменен с «Отклонено» на «Принято»
Спасибо,что еще раз обратили внимание на мою "идею". Лично меня,несколько бесплатных снятий в месяц в полне устроит.
При среднемесячном балансе от 300 000 рублей или эквивалент в других валютах держателю пакета CitiOne предоставляется 2 бесплатных снятия в сторонних банкоматах.