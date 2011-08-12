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Реализовано

Бесплатное снятие наличных для владельцев Ситиуан.

Почему бы не сделать снятие наличных для клиентов ситиуан тоже бесплатным.Я согласен, пусть это будет привязанно к остаткам.К примеру; клиент размещает(инвестирует) : "от 150-500тысяч", и поддерживает эти остатки в течении месяца.То снятие наличных для него бесплатное.Если остатки уменьшаются, то вследующем месяце снятие будет опять платным.Мне кажется, это могло быть интересно как банку так и клиентам.

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