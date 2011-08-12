Подписаться на идею Roman0084

Принято

Информация по картам

Может кому то идея покажеся бредовой..но все таки рискну предложить.

Идея заключается в рассылке смс о том, что в текущем месяце заканчивается срок действия карты. Хорошо если у тебя одна карта..а если несколько..можно пропустить окончание срока действия и своевременно не заказать выпуск.

В дальнейшем можно предусмотреть в интернет-банке заказ перевыпуска карты или наоборот отказ от него. При этом осуществлять блокировку перевыпускаемой карты только после получения новой и сдачи старой в банк.

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