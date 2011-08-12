Перепривязка карты к счету

Konung 15.08.2011 15:39 # Действительно, полезная опция, "перекликающаяся" с идеей отображения в СБОЛ доп.карт и настроенных лимитов по ним. У меня возникала ситуация, когда после поездки карта осталась привязана к счету в евро, и, соотв., шел отказ по транзакциям, т.к. деньги были на рублевом счету... 0
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У меня возникала ситуация, когда после поездки карта осталась привязана к счету в евро, и, соотв., шел отказ по транзакциям, т.к. деньги были на рублевом счету...
В настоящее время мы работаем над реализацией данного проекта.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
В Citibank Online Вы можете посмотреть, к какому счету привязана Ваша карта, а также изменить основной счет по карте. Это возможно только для той карты, по которой Вы проходили регистрацию, т.е. дополнительный владелец может изменить основной счет по совей карте только самостоятельно через собственный профайл в Citibank Online.
Для того, чтобы посмотреть, какой счет является основным, и изменить его:
- Перейдите в меню "Счета", раздел "Информация по счетам", далее "Текущие счета"
- для изменения нажмите на ссылку "Привязан к карте"
или
- перейдите в меню «Мой Профиль», раздел «Управление счетами»
- введите одноразовый пароль
- в подразделе «Привязать счет» отметьте нужный Вам счет и нажмите «Далее», затем «Подтвердить»