Маленькое дополнение к пакету SMS

Реализовано

Все прекрасно в пакете за исключением маленького ньюанса:если на картсчет (кредитный) "падают" деньги с внутреннего перевода, то sms для этого случая нет в принципе. Я даже в СПК консультировался, мало ли, вдруг ума не хватает включить нужное оповещениеНа самом деле важен не факт sms информирования, как то, какую информацию я получаю в sms, а это - остаток на счете. Неудобно постоянно в уме держать поправку.Да, можно отправить на сотовый 2 рубля и получить требуемую информацию, но это - лишние телодвижения для меня и невыгодная операция для банка. SMS я все равно получаю, не мытьем так катаньемХотелось бы пойти навстречу друг другу: я получаю информацию без лишних телодвижений, а банк не имеет невыгодную ему двухрублевую операцию.Спасибо за внимание.Заранее благодарен банку за маленькую любезность.