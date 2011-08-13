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Аватар Вася Пупкин (086)
13.08.2011 14:11 #
Реализовано

Маленькое дополнение к пакету SMS

Все прекрасно в пакете за исключением маленького ньюанса:
если на картсчет (кредитный) "падают" деньги с внутреннего перевода, то sms для этого случая нет в принципе. Я даже в СПК консультировался, мало ли, вдруг ума не хватает включить нужное оповещение smile:D
На самом деле важен не факт sms информирования, как то, какую информацию я получаю в sms, а это - остаток на счете. Неудобно постоянно в уме держать поправку.
Да, можно отправить на сотовый 2 рубля и получить требуемую информацию, но это - лишние телодвижения для меня и невыгодная операция для банка. SMS я все равно получаю, не мытьем так катаньем smile8)
Хотелось бы пойти навстречу друг другу: я получаю информацию без лишних телодвижений, а банк не имеет невыгодную ему двухрублевую операцию.
Спасибо за внимание.smile:uncap:
Заранее благодарен банку за маленькую любезность. smile:drink:
2

Комментарии 2

086
#
Идея уже реализована!!! smile:ura:

После перевода между своими счетами, приходит смс следующего содержания

PEREVOD RUB SEBE 0.01 RUB, BAL #****: ХХ.ХХ RUB #****: ХХ.ХХ RUB 20.08.11 09:08 END

где #***** - номера счетов донора и реципиента
VEI
#
06.06.2012 в 18:48 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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