Дайте возможность указать ИНН при уплате налога

Уважаемый банк, возникла необходимость оплатить транспортный налог - начал заполнять представленную в интернет-банке форму и вижу что она не позволяет ввести мой ИНН. Очевидно что данный платеж попадет в налоговой в число невыясненных и мне начнут слать требования об уплате налога. Ну как можно предлагать форму для уплаты налога не давая возможности указать ИНН - уму не постижимо!
Исправляйте поскорее!
Комментарии 5
Скорее всего у Вас в анкетных данных не указан ИНН. Для того, чтобы Ваш ИНН автоматически отражался в заполняемой форме в системе Интернет – банк Вам необходимо обратиться в Отделение Банка с паспортом Российской Федерации и свидетельством ИНН для того, чтобы сотрудники Отделения внесли данную информацию в анкетные данные.
С уважением,
Евгений Мозговой
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Ну и что? Почему нельзя ввести ИНН вручную? Почему я для того, чтобы заплатить налог должен идти в отделение для внесения в анкетные данные своего ИНН?! Только что в интернет-банке решил проверить, действительно ИНН не редактируется, а вместо него нули. Прошу исправить данную ситуацию. Статус идеи исправили на "Реализовано", а в действительно ничего не сделано. Ай-я-яй, как не красиво!!!
Как и ранее Вам сообщалось изменить ИНН возможно только при личном обращении в Отделение Банка.
При возникновении дополнительных вопросов рекомендую воспользоваться возможностью задать вопрос по защищенной почте системы Интернет – Банк.
С уважением,
Евгений Мозговой