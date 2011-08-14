Дайте возможность указать ИНН при уплате налога

Отклонено

Уважаемый банк, возникла необходимость оплатить транспортный налог - начал заполнять представленную в интернет-банке форму и вижу что она не позволяет ввести мой ИНН. Очевидно что данный платеж попадет в налоговой в число невыясненных и мне начнут слать требования об уплате налога. Ну как можно предлагать форму для уплаты налога не давая возможности указать ИНН - уму не постижимо!Исправляйте поскорее!