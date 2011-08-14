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Аватар Homer
14.08.2011 10:56 #
Отклонено

Дайте возможность указать ИНН при уплате налога

Уважаемый банк, возникла необходимость оплатить транспортный налог - начал заполнять представленную в интернет-банке форму и вижу что она не позволяет ввести мой ИНН. Очевидно что данный платеж попадет в налоговой в число невыясненных и мне начнут слать требования об уплате налога. Ну как можно предлагать форму для уплаты налога не давая возможности указать ИНН - уму не постижимо! smile:wall: Исправляйте поскорее!
5

Комментарии 5

emozgovoy
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Здравствуйте, Homer!

Скорее всего у Вас в анкетных данных не указан ИНН. Для того, чтобы Ваш ИНН автоматически отражался в заполняемой форме в системе Интернет – банк Вам необходимо обратиться в Отделение Банка с паспортом Российской Федерации и свидетельством ИНН для того, чтобы сотрудники Отделения внесли данную информацию в анкетные данные.

С уважением,
Евгений Мозговой


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
komsash
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Скорее всего у Вас в анкетных данных не указан ИНН. Для того, чтобы Ваш ИНН автоматически отражался в заполняемой форме в системе Интернет – банк Вам необходимо обратиться в Отделение Банка с паспортом Российской Федерации и свидетельством ИНН для того, чтобы сотрудники Отделения внесли данную информацию в анкетные данные.

emozgovoy


Ну и что? Почему нельзя ввести ИНН вручную? Почему я для того, чтобы заплатить налог должен идти в отделение для внесения в анкетные данные своего ИНН?! Только что в интернет-банке решил проверить, действительно ИНН не редактируется, а вместо него нули. Прошу исправить данную ситуацию. Статус идеи исправили на "Реализовано", а в действительно ничего не сделано. Ай-я-яй, как не красиво!!! smile:o
Homer
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ОК, если банк считает что ИНН налогоплательщика обязательно должен заноситься сотрудником банка, то зачем вы предлагаете пользователям кривую возможность оформить платежный документ для перечисления налога без указания ИНН? Надеюсь, изложенные выше последствия не вызывают у вас сомнений? Вы же просто подводите людей - оно вам надо?
emozgovoy
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Здравствуйте, Homer!

Как и ранее Вам сообщалось изменить ИНН возможно только при личном обращении в Отделение Банка.
При возникновении дополнительных вопросов рекомендую воспользоваться возможностью задать вопрос по защищенной почте системы Интернет – Банк.

С уважением,
Евгений Мозговой
Homer
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Евгений, ваша оценка моего предложения неверна. Проблема есть и Вы с ней вроде бы не спорите. Если не хотите давать возможность пользователям указывать ИНН, то надо предупреждать о недопустимости совершения налоговых платежей без указания ИНН и предлагать сообщить его банку. Предложенный же сейчас сервис неудовлетворителен - Вы осознанно позволяете несведущим гражданам создавать себе проблемы путем добросовестного использования предоставляемого банком инструмента. Банк может выбрать и любой иной вариант решения вопроса, в том числе предлагать пользователям сообщить ИНН через защищенную почту Интернет-Банка или по горячей линии. Это как вам удобнее. Но нельзя позволять добросовестным пользователям с чистой совестью совершать ошибки, которые могут выйти им боком.
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