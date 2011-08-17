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Аватар user135773
17.08.2011 09:39 #
Принято

sms/email - оповещения о любой операции, совершенной по КК или по счету

Вы громко на сайте кричите, что Alerting Service дает возможность контролировать расходы, и та-дам, эта услуга
Цитата
позволяет Вам быть в курсе любой операции, совершенной по Вашей кредитной карте или по Вашим счетам
. И хотелось бы, действительно, быть в курсе всех расходов, и вот, каких оповещений не хватает:
1. sms/email - сообщения о пополнении КК с итоговым балансом.
2. sms/email - сообщения о проведении операций, не требующих авторизации, таких как: списание за тот же Alerting Service, поездки в метро и пр.
4

Комментарии 4

Alex, навешиватель ярлыков
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2. sms/email - сообщения о проведении операций, не требующих авторизации, таких как: списание за тот же Alerting Service, поездки в метро и пр.

kokorinberg

Интересно, как Вы видите такое сообщение? Как правило, банк и не знает о проведении такой операции на момент ее совершения - на то она и "без авторизации".
Ситибанк
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17.08.2011 в 16:03 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Sergey7
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Вопрос в том, для чего нужны смс-оповещения. Если для контроля остатка, то я не назову больше одного банка, который это реализовал (нужны не только сообщения об авторизациях, но и о реальных списаниях). А логика Ситибанка и большинства других в том, чтобы помочь вам как можно быстрее заблокировать карту при начале мошеннических операций.
Ситибанк
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Добрый день!
Отвечаем на Ваши вопросы.
1. Итоговый баланс после каждой операции уже является частью SMS/email Alert сообщения.
2. В настоящее время мы рассматриваем данное предложение.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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