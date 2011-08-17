sms/email - оповещения о любой операции, совершенной по КК или по счету

Вы громко на сайте кричите, что Alerting Service дает возможность контролировать расходы, и та-дам, эта услуга
|Цитата
|позволяет Вам быть в курсе любой операции, совершенной по Вашей кредитной карте или по Вашим счетам
. И хотелось бы, действительно, быть в курсе всех расходов, и вот, каких оповещений не хватает:
1. sms/email - сообщения о пополнении КК с итоговым балансом.
2. sms/email - сообщения о проведении операций, не требующих авторизации, таких как: списание за тот же Alerting Service, поездки в метро и пр.
Комментарии 4
Интересно, как Вы видите такое сообщение? Как правило, банк и не знает о проведении такой операции на момент ее совершения - на то она и "без авторизации".
Отвечаем на Ваши вопросы.
1. Итоговый баланс после каждой операции уже является частью SMS/email Alert сообщения.
2. В настоящее время мы рассматриваем данное предложение.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»