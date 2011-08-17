sms/email - оповещения о любой операции, совершенной по КК или по счету

Принято

Цитата позволяет Вам быть в курсе любой операции , совершенной по Вашей кредитной карте или по Вашим счетам

Вы громко на сайте кричите, что Alerting Service дает возможность контролировать расходы, и та-дам, эта услуга. И хотелось бы, действительно, быть в курсе всех расходов, и вот, каких оповещений не хватает:1. sms/email - сообщения о пополнении КК с итоговым балансом.2. sms/email - сообщения о проведении операций, не требующих авторизации, таких как: списание за тот же Alerting Service, поездки в метро и пр.