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Отклонено

Расширение перечня документов для оформления кредитной карты

Сейчас это 2-НДФЛ, загранпаспорт и документы на автомобиль. А что делать, например, если заграницу клиент выезжал более полугода назад, а автомобиль приобретен в кредит? 2-НДФЛ, вы принимаете далеко не от каждой организации, не проще ли расширить список документов, запрашивая например, выписку с банковского счета или счет за мобильную связь или коммунальные услуги?





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