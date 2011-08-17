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17.08.2011 13:16 #
Отклонено

Расширение перечня документов для оформления кредитной карты

Сейчас это 2-НДФЛ, загранпаспорт и документы на автомобиль. А что делать, например, если заграницу клиент выезжал более полугода назад, а автомобиль приобретен в кредит? 2-НДФЛ, вы принимаете далеко не от каждой организации, не проще ли расширить список документов, запрашивая например, выписку с банковского счета или счет за мобильную связь или коммунальные услуги?

4

Комментарии 4

Ситибанк
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17.08.2011 в 16:02 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Добрый день!
1. В настоящее время мы принимаем справки по форме 2-НДФЛ от любой организации.
2. Мы планируем продлить срок до 9-12 месяцев, в течение которого клиент выезжал за границу, как подтверждение дохода. Данное изменение находится в стадии разработки. Надеемся в ближайшем будущем сообщить о сроках внедрения.
3. Мы рассмотрим и сообщим дополнительно, насколько мы сможем принимать такие документы, как выписка с банковского счета или счет за мобильную связь или коммунальные услуги, в качестве подтверждения дохода.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Ситибанк
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3. У нас уже были программы по подтверждению доходов по таким документам, как выписка с банковского счета или счет за мобильную связь или коммунальные услуги. Но такие программы не пользовались спросом у клиентов. Если мы получим достаточное количество комментариев от клиентов о возобновлении данных программ, то, конечно, мы рассмотрим данный вопрос.
Ситибанк_2
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22.07.2013 в 14:26 статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»
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