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e-b
Отклонено
Расширение перечня документов для оформления кредитной карты
Сейчас это 2-НДФЛ, загранпаспорт и документы на автомобиль. А что делать, например, если заграницу клиент выезжал более полугода назад, а автомобиль приобретен в кредит? 2-НДФЛ, вы принимаете далеко не от каждой организации, не проще ли расширить список документов, запрашивая например, выписку с банковского счета или счет за мобильную связь или коммунальные услуги?
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Комментарии 4
1. В настоящее время мы принимаем справки по форме 2-НДФЛ от любой организации.
2. Мы планируем продлить срок до 9-12 месяцев, в течение которого клиент выезжал за границу, как подтверждение дохода. Данное изменение находится в стадии разработки. Надеемся в ближайшем будущем сообщить о сроках внедрения.
3. Мы рассмотрим и сообщим дополнительно, насколько мы сможем принимать такие документы, как выписка с банковского счета или счет за мобильную связь или коммунальные услуги, в качестве подтверждения дохода.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»