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e-b
Отклонено
Снизить тарифы на обслуживание Citione и предоставлять на них адекватный овердрафт.
Тариф 250 рублей в месяц заоблачный, по сути за эти деньги клиент не получает ничего, кроме бесплатных переводов - начислений на остаток нет, банкоматов не так много, да и не все работают, особенно по выходным дням, карта без возможности установки лимитов и чипа.
6
Снижение тарифа за обслуживание и возможность установки овердрафта улучшило бы условия и сделала бы данный продукт более привлекательным.
Комментарии 6
1. В настоящее время мы рассматривает возможность предоставления нескольких бесплатных снятий в банкоматах сторонних банков для клиентов пакета CitiOne, поддерживающих необходимый баланс. предварительные сроки - конец 2011 года
2. Вопрос о возможности установки лимитов по картам по операциям будет рассмотрен к концу 2011 года.
3. Предварительная дата начала выпуска дебетовых карт с чипом - октябрь 2011.
4. Вопрос о расширении функционала по овердрафту будет рассмотрен в 2012.
5. Проект начисление процентов на остаток находится в разработке. Предварительный срок реализации - 2012 год.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
При среднемесячном балансе от 300 000 рублей или эквивалент в других валютах держателю пакета CitiOne предоставляется 2 бесплатных снятия в сторонних банкоматах. При балансах ниже 150 000 рублей взимается комиссия 250 рублей. При среднемесячном балансе от 150 000 рублей или эквивалент в других валютах банковское обслуживание предоставляется бесплатно.
Все клиенты, не зависимо от балансов на счетах, получают возможность не только бесплатных безналичных переводов в рублях, но и бесплатный выпуск дебетовой карты c чипом и 2-х дополнительных карт, бесплатное круглосуточное пользование всеми удаленными каналами, бесплатные справки для посольств и других организаций, и др. (полную информацию можно найти на нашем сайте citibank.ru)
Также в настоящее время клиент может инициировать изменение лимита снятия наличных через банкомат, обратившись в Ситифон и установить его в размере 30 000, 50 000, 75 000, 100 000, 160 000 рублей в день (или эквивалент в валюте).
23.03.2013 все новые дебетовые карты производятся в Ситибанке с чипом EMV.
Что касается подключения услуги Овердрафта, то Вы можете обратиться в круглосуточную службу поддержки Citiphone. Запрос на подключение/отключение услуги будет обработан в течение 3ёх рабочих дней.