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Отклонено

Снизить тарифы на обслуживание Citione и предоставлять на них адекватный овердрафт.

Тариф 250 рублей в месяц заоблачный, по сути за эти деньги клиент не получает ничего, кроме бесплатных переводов - начислений на остаток нет, банкоматов не так много, да и не все работают, особенно по выходным дням, карта без возможности установки лимитов и чипа.

Снижение тарифа за обслуживание и возможность установки овердрафта улучшило бы условия и сделала бы данный продукт более привлекательным.

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