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Принято

Установка лимитов трат по картам.

С безопасностью беда - я один раз умудрился скомпрометировать карту в дверном отсеке для того, чтобы получить доступ к банкомату, о чем мне сообщила Ваша СБ.

Карты к тому же, не имеют чипа. Предлагаю сделать возможность при звонке в Ситифон или в ИБ устанавливать лимит трат по картам по операциям в сутки или в месяц.

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