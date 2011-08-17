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e-b
Принято
Установка лимитов трат по картам.
С безопасностью беда - я один раз умудрился скомпрометировать карту в дверном отсеке для того, чтобы получить доступ к банкомату, о чем мне сообщила Ваша СБ.
7
Карты к тому же, не имеют чипа. Предлагаю сделать возможность при звонке в Ситифон или в ИБ устанавливать лимит трат по картам по операциям в сутки или в месяц.
Комментарии 7
Установка лимитов по дебетовым картам по операциям в банкоматах будет возможна к концу 2011 года.
Вопрос об установке лимиты по безналичным операциям по дебетовым картам и по операциям с крединными картами (безналичных и банкоматах) будет решен до конца 2012 года.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
а вот и соответствующая новость
В связи с усилением мер безопасности по дебетовым картам, дневной лимит снятия наличных через банкомат был установлен в размере 50 000 рублей РФ (или эквивалент в валюте) для пакетов банковских услуг CitiOne и Citibank Account и 75 000 рублей РФ (или эквивалент в валюте) для пакета банковских услуг Citigold.
При необходимости, Вы можете в любой момент изменить дневной лимит снятия наличных – для этого Вам достаточно позвонить в CitiPhone или обратиться в одно из отделений Ситибанка. Вы можете установить лимит:
в размере 30 000, 50 000, 75 000, 100 000 или 160 000 рублей РФ в день (или эквивалент в валюте) для пакетов банковских услуг CitiOne и Сitibank Account
в размере 30 000, 50 000, 75 000, 100 000, 160 000 или 180 000 рублей РФ в день (или эквивалент в другой валюте) для пакета банковских услуг Citigold
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что изменение лимита происходит непосредственно в момент Вашего обращения.
Если Вы инициируете повышение лимита - в целях безопасности мы рекомендуем Вам, после осуществления всех необходимых Вам снятий, обратиться в CitiPhone или одно из отделений Ситибанка и снизить его до первоначального значения.