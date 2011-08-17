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17.08.2011 13:21 #
Принято

Установка лимитов трат по картам.

С безопасностью беда - я один раз умудрился скомпрометировать карту в дверном отсеке для того, чтобы получить доступ к банкомату, о чем мне сообщила Ваша СБ.
Карты к тому же, не имеют чипа. Предлагаю сделать возможность при звонке в Ситифон или в ИБ устанавливать лимит трат по картам по операциям в сутки или в месяц.
7

Комментарии 7

Ситибанк
#
17.08.2011 в 16:01 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Уважаемый клиент,
Установка лимитов по дебетовым картам по операциям в банкоматах будет возможна к концу 2011 года.
Вопрос об установке лимиты по безналичным операциям по дебетовым картам и по операциям с крединными картами (безналичных и банкоматах) будет решен до конца 2012 года.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Sergey7
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Установка лимитов по дебетовым картам по операциям в банкоматах будет возможна к концу 2011 года.

Ситибанк

а вот и соответствующая новость
Ситибанк_2
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Уважаемый клиент,

В связи с усилением мер безопасности по дебетовым картам, дневной лимит снятия наличных через банкомат был установлен в размере 50 000 рублей РФ (или эквивалент в валюте) для пакетов банковских услуг CitiOne и Citibank Account и 75 000 рублей РФ (или эквивалент в валюте) для пакета банковских услуг Citigold.

При необходимости, Вы можете в любой момент изменить дневной лимит снятия наличных – для этого Вам достаточно позвонить в CitiPhone или обратиться в одно из отделений Ситибанка. Вы можете установить лимит:

в размере 30 000, 50 000, 75 000, 100 000 или 160 000 рублей РФ в день (или эквивалент в валюте) для пакетов банковских услуг CitiOne и Сitibank Account
в размере 30 000, 50 000, 75 000, 100 000, 160 000 или 180 000 рублей РФ в день (или эквивалент в другой валюте) для пакета банковских услуг Citigold

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что изменение лимита происходит непосредственно в момент Вашего обращения.

Если Вы инициируете повышение лимита - в целях безопасности мы рекомендуем Вам, после осуществления всех необходимых Вам снятий, обратиться в CitiPhone или одно из отделений Ситибанка и снизить его до первоначального значения.
Ситибанк_2
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09.06.2012 в 13:03 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Ситибанк_2
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13.06.2012 в 11:26 статус идеи изменен с «Реализовано» на «Принято»
Ситибанк_2
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Что касается возможности установки лимитов по безналичным операциям по дебетовым картам и по операциям с крединными картами(безналичных), то данный проект находится в разработке.
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