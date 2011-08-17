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Аватар e-b
17.08.2011 13:22 #
Реализовано

Чиповые карты

Начать выпуск чиповых карт, как наиболее безопасного платежного средства, ибо карты с магнитной полосой откровенно небезопасны.
6

Комментарии 6

Ситибанк
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17.08.2011 в 16:01 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Добрый день.
Как мы уже сообщали ранее, Ситибанк планирует начать выпуск карт с чипами в конце 2011 года.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
lovets
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Пока с чипами только кредитки Селект
e-b
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Уже и дебетовые карты тоже.
Ситибанк_2
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Уважаемый клиент,

С радостью сообщаем Вам о начале выпуска дебетовых и кредитных карт со встроенным чипом для клиентов Ситибанка.
Также информируем, что все операции по карте с чипом осуществляются при условии обязательного ввода ПИН-кода, как при оплате покупок в торговых точках, так и при получении наличных денежных средств через банкоматы.
Однако, процесс оплаты товаров и услуг в интернете остается прежним и введение ПИН-кода не требуется.
Ситибанк_2
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09.06.2012 в 12:59 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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