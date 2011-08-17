Чиповые карты

Ситибанк 17.08.2011 16:01 # 17.08.2011 в 16:01 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 6
Как мы уже сообщали ранее, Ситибанк планирует начать выпуск карт с чипами в конце 2011 года.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
С радостью сообщаем Вам о начале выпуска дебетовых и кредитных карт со встроенным чипом для клиентов Ситибанка.
Также информируем, что все операции по карте с чипом осуществляются при условии обязательного ввода ПИН-кода, как при оплате покупок в торговых точках, так и при получении наличных денежных средств через банкоматы.
Однако, процесс оплаты товаров и услуг в интернете остается прежним и введение ПИН-кода не требуется.