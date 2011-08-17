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Аватар je_ka je_ka (je_ka)
17.08.2011 23:06 #
Реализовано

допофис в Самаре

А банк не планирует открытие офиса в Самаре, ну ооооооооооооооооооооооооооочеееень бы хотелось вас видеть в Самаре, а не только в Тольятти???!!! Хочу Вашу кредитку) smile8)
6

Комментарии 6

Clevelus
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Я еще год назад задавал вопрос такой, ответ был "пока нет в планах" ((
OleGear
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тоже год назад задавал вопрос, но пока воз и ныне там...
хорошая идея было бы здорово, если банк реализует ее в этом году...
VEI
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Открытие офиса в г. Самара планируется до конца 2012 года.
VEI
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07.06.2012 в 18:34 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
OleGear
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А где, если не секрет, планируется открыть офис в Самаре?
VEI
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25.04.2013 в 09:58 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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