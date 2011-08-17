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допофис в Самаре
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je_ka je_ka
(je_ka)
17.08.2011 23:06
#
Реализовано
допофис в Самаре
А банк не планирует открытие офиса в Самаре, ну ооооооооооооооооооооооооооочеееень бы хотелось вас видеть в Самаре, а не только в Тольятти???!!! Хочу Вашу кредитку)
6
Комментарии
6
Clevelus
18.08.2011 15:15
#
Я еще год назад задавал вопрос такой, ответ был "пока нет в планах" ((
0
OleGear
18.09.2011 15:51
#
тоже год назад задавал вопрос, но пока воз и ныне там...
хорошая идея было бы здорово, если банк реализует ее в этом году...
0
VEI
07.06.2012 18:34
#
Открытие офиса в г. Самара планируется до конца 2012 года.
0
VEI
07.06.2012 18:34
#
07.06.2012 в 18:34 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
0
OleGear
07.06.2012 19:50
#
А где, если не секрет, планируется открыть офис в Самаре?
0
VEI
25.04.2013 09:58
#
25.04.2013 в 09:58 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
0
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Комментарии 6
хорошая идея было бы здорово, если банк реализует ее в этом году...