Отклонено
Бесплатное пополнение карт через платежные терминалы
Предлагаю убрать комиссию при пополнении карт (счетов) через платежные терминалы (QIWI). Как сделано в ТКС.
4
Обоснование:
плата в 1,5% заградительная мера;
терминалов самого БРС явно не достаточно.
Функция пополнения QIWI бесплатна, а с QIWI нет (QIWI можно всегда и практически везде пополнить без проблем, а вот карты БРС нет), если невозможно внедрить бесплатное движение средств в обоих направлениях, то лучше бесплатное пополнение с QIWI на БРС. По моему мнению сам БРС и клиенты БРС при существующей системе проигрывают.
При внедрении моего предложения улучшится привлекательность БРС.
Комментарии 4
В поселении в Московской области где дача Евросети нет, а Киви в любой палатке не говоря о магазинах.
А Евросеть бесплатно переводить средства в БРС?
Через терминал - да. Только не удивляйтесь, вкладка погашение кредитов БРС))) Терминалы то принадлежат банку