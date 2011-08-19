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Аватар sharco
19.08.2011 10:46 #
Отклонено

Бесплатное пополнение карт через платежные терминалы

Предлагаю убрать комиссию при пополнении карт (счетов) через платежные терминалы (QIWI). Как сделано в ТКС.
Обоснование:
плата в 1,5% заградительная мера;
терминалов самого БРС явно не достаточно.
Функция пополнения QIWI бесплатна, а с QIWI нет (QIWI можно всегда и практически везде пополнить без проблем, а вот карты БРС нет), если невозможно внедрить бесплатное движение средств в обоих направлениях, то лучше бесплатное пополнение с QIWI на БРС. По моему мнению сам БРС и клиенты БРС при существующей системе проигрывают.
При внедрении моего предложения улучшится привлекательность БРС.
4

Комментарии 4

Mamenov
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Неужели Вам терминалов в евросети не хватает?
sharco
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To Mamenov

В поселении в Московской области где дача Евросети нет, а Киви в любой палатке не говоря о магазинах.
sharco
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To Mamenov

А Евросеть бесплатно переводить средства в БРС?
Roman0084
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А Евросеть бесплатно переводить средства в БРС?

sharco


Через терминал - да. Только не удивляйтесь, вкладка погашение кредитов БРС))) Терминалы то принадлежат банку
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