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Отклонено

Бесплатное пополнение карт через платежные терминалы

Предлагаю убрать комиссию при пополнении карт (счетов) через платежные терминалы (QIWI). Как сделано в ТКС.

Обоснование:

плата в 1,5% заградительная мера;

терминалов самого БРС явно не достаточно.

Функция пополнения QIWI бесплатна, а с QIWI нет (QIWI можно всегда и практически везде пополнить без проблем, а вот карты БРС нет), если невозможно внедрить бесплатное движение средств в обоих направлениях, то лучше бесплатное пополнение с QIWI на БРС. По моему мнению сам БРС и клиенты БРС при существующей системе проигрывают.

При внедрении моего предложения улучшится привлекательность БРС.

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