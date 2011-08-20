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Аватар Sergey7
20.08.2011 20:06 #
Реализовано

Привязка дебетовой карты к счету

В настоящее время списание потраченной суммы производится со счета, к которому привязана карта в момент обработки транзакции. Это вызывает некое неудобство. Если я сейчас активно плачу картой в Европе, например, то по возвращении на Родину я, во избежании лишних конвертаций, не могу немедленно перепривязать карту к рублевому счету, я должен дождаться всех списаний.

Нельзя ли списывать суммы со счета, к которому, была привязана карта в момент авторизации (как минимум), или в момент совершения транзакции (в идеале).
3

Комментарии 3

Ситибанк
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22.08.2011 в 14:22 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Добрый день!
В настоящее время списание потраченной суммы производится со счета, к которому была привязана дебетовая карта и на котором была заблокирована сумма в момент авторизации.
В исключительно редких случаях торговое предпрятие присылает сумму на списание с неверным кодом авторизации, и в этом случае система не находит нужный счет и списание призводится со счета, к которому привязана карта в настоящий момент.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Sergey7
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Похоже, что реализация произошла на этой неделе. В прошлое воскресенье перепривязывал дополнительную карту и звучала стандартная фраза "сейчас проверим нету ли заблокированных и ещё не списанных сумм", а сегодня при перепривязке основной карты ничего подобного не говорили.

Спасибо Ситибанку.
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