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Реализовано

Привязка дебетовой карты к счету

В настоящее время списание потраченной суммы производится со счета, к которому привязана карта в момент обработки транзакции. Это вызывает некое неудобство. Если я сейчас активно плачу картой в Европе, например, то по возвращении на Родину я, во избежании лишних конвертаций, не могу немедленно перепривязать карту к рублевому счету, я должен дождаться всех списаний.



Нельзя ли списывать суммы со счета, к которому, была привязана карта в момент авторизации (как минимум), или в момент совершения транзакции (в идеале).

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