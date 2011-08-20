Реализовано
Привязка дебетовой карты к счету
В настоящее время списание потраченной суммы производится со счета, к которому привязана карта в момент обработки транзакции. Это вызывает некое неудобство. Если я сейчас активно плачу картой в Европе, например, то по возвращении на Родину я, во избежании лишних конвертаций, не могу немедленно перепривязать карту к рублевому счету, я должен дождаться всех списаний.
3
Нельзя ли списывать суммы со счета, к которому, была привязана карта в момент авторизации (как минимум), или в момент совершения транзакции (в идеале).
Комментарии 3
В настоящее время списание потраченной суммы производится со счета, к которому была привязана дебетовая карта и на котором была заблокирована сумма в момент авторизации.
В исключительно редких случаях торговое предпрятие присылает сумму на списание с неверным кодом авторизации, и в этом случае система не находит нужный счет и списание призводится со счета, к которому привязана карта в настоящий момент.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Спасибо Ситибанку.