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Вернуть дифференцированное погашение кредита
Сейчас существуют следующие ограничения аннуитетного досрочно-частичного погашения кредита: 1.определенный день (до этого дня оплаченные ранее деньги лежат мёртвым грузом);
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2.не раньше, чем через четыре месяца со дня выдачи кредита;
3.не менее 15 тыс. рублей сверх расчитанной ежемесячной суммы выплаты.
Верните доступный ранее дифференцированный способ погашения кредита, когда после ежемесячной уплаты процентов за месяц (без привязки к определенной дате) плательщик мог погасить любую (не менее конечно определенной) сумму основного долга (без всяких дополнительных заявлений, перерасчетов и т.п.) и уменьшить таким образом размер своих последующих процентов.
Спасибо.
Комментарии 4
А почему не менее?
При дифференцириемом кредите можно хоть 10 рублей сверх положить.
Да, сверх оплаченной месячной части основного долга можно хоть 10 рублей положить. Здесь имеется ввиду, что требуется оплатить как минимум обязательную месячную часть основного долга.
Есть еще четвертое ограничение аннуитетного досрочно-частичного погашения кредита: требуется личное присутствие в отделение Сбербанка и оплата только наличными. Невозможно оплатить ни безналичным переводом, ни через Сбербанк Онлайн, ни через мобильный банк.
Озвученных ограничений раньше не было и появились они в связи с переходом Сбербанка с дифференцированного на аннуитетное погашение кредита.
2) В этом отделении вам будет необходимо в дополнение к своему присутствию еще и написать заявление - т.е. для клиента это опять-таки лишняя трата времени
3) Сбер вряд ли пойдет на возврат диффер. платежа, т.к. он на этом реально терял много потенциальных процентиков. И осознание этого удручает
Сбербанк. Всегда рядом