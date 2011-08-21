Подписаться на идею benqusmart

Ждет рассмотрения

Вернуть дифференцированное погашение кредита

Сейчас существуют следующие ограничения аннуитетного досрочно-частичного погашения кредита: 1.определенный день (до этого дня оплаченные ранее деньги лежат мёртвым грузом);

2.не раньше, чем через четыре месяца со дня выдачи кредита;

3.не менее 15 тыс. рублей сверх расчитанной ежемесячной суммы выплаты.



Верните доступный ранее дифференцированный способ погашения кредита, когда после ежемесячной уплаты процентов за месяц (без привязки к определенной дате) плательщик мог погасить любую (не менее конечно определенной) сумму основного долга (без всяких дополнительных заявлений, перерасчетов и т.п.) и уменьшить таким образом размер своих последующих процентов.



Спасибо.

4