Отклонено
Безакцептное погашение в грейс период
Есть полезная для клиентов идея - возможность настроить автоматическое погашение кредита перед окончанием льготного периода (грейс).
4
То есть, у меня две карты (счета) - один для накопления, там куча моих собственных средств и кредитка для повседневных расходов в постоянном небольшом минусе.
Сейчас я ежемесячно в ручном режиме гашу кредит в грейс, а хочется делать это автоматом.
Частично это решается заявкой с отложенной датой (была тут такая идея и она уже "принята"), но лучше бы сама отложенная заявка с нужной суммой и датой создавалась сама собой, сразу после очередной выписки.
Комментарии 4
Чтобы не забыть, закрываю сразу после получения выписки. А могла бы - через 20 дней. Автоматически. А страшно - вдруг забуду!
Пусть банк сам выбирает свой имидж на чем зарабатывать. Либо оказывая привлекательные услуги и будучи лояльным по отношению к продвинутым клиентам, либо как хитренький делец, просто расставив сети-ловушки и подлавливая зазевавшихся честных людей.
Если уж делаете грейс, значит бизнес-модель получения прибыли и так просчитана.
Уверен, что если глубоко закопать в ИБ такой безакцепт, то его захотят и смогут настроить 3-5% клиентов, при этом 90% из них и так сами аккуратно попадают в грейс путем ручных отслеживаний срока (используя напоминания в телефонах, аутлуках...).
Итого - отклонив идею, банк наглядно продемонстрировал свою нелицеприятную и нелояльную позицию по отношению к клиентам ради экономии сущих копеек, полученных от забывчивых людей. Это как маленькая дырочка в БанкеВКармане, которую банк специально не желает зашивать, надеясь на то, что сможет подобрать выпадающие монетки от клиентов.