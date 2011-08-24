Отклонено

Безакцептное погашение в грейс период

Есть полезная для клиентов идея - возможность настроить автоматическое погашение кредита перед окончанием льготного периода (грейс).

То есть, у меня две карты (счета) - один для накопления, там куча моих собственных средств и кредитка для повседневных расходов в постоянном небольшом минусе.

Сейчас я ежемесячно в ручном режиме гашу кредит в грейс, а хочется делать это автоматом.

Частично это решается заявкой с отложенной датой (была тут такая идея и она уже "принята"), но лучше бы сама отложенная заявка с нужной суммой и датой создавалась сама собой, сразу после очередной выписки.

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