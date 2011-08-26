Поменять местами кнопки "отменить" и "продолжить"

Sergey7 26.08.2011 13:37 # ИМХО кнопки подтверждения чего-либо находятся дальше, чем кнопки отмены, во избежания случайных нажатий и проведения неосмысленных операций. Простая общепринятая схема --- случайно можно только остановить процесс, для того чтобы окончательно провести операцию необходимо совершить ряд усложненных действий (например, несколько раз утвердительно ответить на вопросы типа "Вы уверены?", "Точно?", или же переместить указатель мыши в дальний угол экрана). 0
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Простая общепринятая схема --- случайно можно только остановить процесс, для того чтобы окончательно провести операцию необходимо совершить ряд усложненных действий (например, несколько раз утвердительно ответить на вопросы типа "Вы уверены?", "Точно?", или же переместить указатель мыши в дальний угол экрана).
Это когда от вас требуется как можно быстрее получить согласие. Тогда и варианта "нет" может и не быть
ЗЫ в случае с Ситибанком тема не в том, что справа/слева, а в том, что ближе/дальше по отношению к остальным полям, в которых вы работали мышью. Просто, чтобы случайно кнопочка не нажалась.
В настоящее время мы работаем над дизайном данного функционала, пытаемся расположить кнопки в удобном для всех клиентов порядке. Надеемся внедрить новый функционал к концу 2011 года.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Благодарим Вас за предложение, которое мы смогли воплотить в нашей новой системе Citibank Online. В новом Citibank Online кнопки были расположены в удобном для всех клиентов порядке.