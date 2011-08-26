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Реализовано

Поменять местами кнопки "отменить" и "продолжить"

Хотелось бы, чтобы кнопки "да", "принять", "продолжить" и пр. располагались слева, а кнопки "нет", "отмена", и пр. справа.

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