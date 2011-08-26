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Аватар user135773
26.08.2011 13:43 #
Реализовано

Cтартовая страница "доп. услуг" в CBOL

Стартовая страница раздела "доп. услуг" - это "изменить пин-код", где выскакивает виртуальная клавиатура с предложением ввести 4 цифры. Может, для смены пин-кода сделать отдельный раздел? Или же, просто, изменить стартовую страницу доп.услуг? Ибо, если хочешь перейти в другой раздел/подраздел появляется сообщение: "Ваш запрос на изменение ПИН-кода не был завершен бла-бла-бла..."

П.С. Ну, не люблю я всплывающие окна smile:D
4

Комментарии 4

Sergey7
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kokorinberg, похоже банк удовлетворил ваше пожелание. Заходил сейчас на закладку Доп.Услуги, и стартовой страницей была не та, что обычно, а другая (у меня СБОЛ привязан к дебетовой карте, поэтому стартовой была не про смену ПИНа, а с курсами валют, они-то мне и интересны, теперь лишний клик придётся делать, за что вам низкий поклон smile:cry: ).
Ситибанк
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29.08.2011 в 17:58 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Уважаемый kokorinberg,
Данная проблема действительно существует, и она затрагивает владельцев кредитных карт Ситибанка. Приносим извинения за данные неудобства.
Мы планируем устранить эту проблему до конца ноября текущего года.
Если Вы являетеь также владельцем дебетовой карты Ситибанка, то рекомендуем пройти регистрацию по Вашей дебетовой карте. В этом случае, меню "Дополнительных услуг" Вам будет доступно сразу без запроса на изменение ПИН-кода.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Ситибанк_2
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09.06.2012 в 13:56 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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