Cтартовая страница "доп. услуг" в CBOL

Реализовано

Стартовая страница раздела "доп. услуг" - это "изменить пин-код", где выскакивает виртуальная клавиатура с предложением ввести 4 цифры. Может, для смены пин-кода сделать отдельный раздел? Или же, просто, изменить стартовую страницу доп.услуг? Ибо, если хочешь перейти в другой раздел/подраздел появляется сообщение: "Ваш запрос на изменение ПИН-кода не был завершен бла-бла-бла..."П.С. Ну, не люблю я всплывающие окна