Cтартовая страница "доп. услуг" в CBOL

Стартовая страница раздела "доп. услуг" - это "изменить пин-код", где выскакивает виртуальная клавиатура с предложением ввести 4 цифры. Может, для смены пин-кода сделать отдельный раздел? Или же, просто, изменить стартовую страницу доп.услуг? Ибо, если хочешь перейти в другой раздел/подраздел появляется сообщение: "Ваш запрос на изменение ПИН-кода не был завершен бла-бла-бла..."
П.С. Ну, не люблю я всплывающие окна
Комментарии 4
Данная проблема действительно существует, и она затрагивает владельцев кредитных карт Ситибанка. Приносим извинения за данные неудобства.
Мы планируем устранить эту проблему до конца ноября текущего года.
Если Вы являетеь также владельцем дебетовой карты Ситибанка, то рекомендуем пройти регистрацию по Вашей дебетовой карте. В этом случае, меню "Дополнительных услуг" Вам будет доступно сразу без запроса на изменение ПИН-кода.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»