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Аватар Михаил О (Michael1969)
28.08.2011 10:56 #
Принято

1) Гармонизировать названия получателей платежей в CBOL; 2) Сделать возможным упорядочение получателей по алфавиту

Господа,

вот мой список получателей коммунальных платежей в меню "Сделать платеж":

MTS(МТС)
СТРИМ
MGTS SUB (МГТС АБОН.ПЛ)
MTS(МТС)
МТС
MTS(МТС)
МГТС АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
КВАРТПЛАТА МОСКВА
КВАРТПЛАТА МОСКВА
МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСКВА
МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСКВА
СТРИМ
КВАРТПЛАТА МОСКВА
МГТС АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

При этом в меню "Список получателей" они упорядочены по алфавиту, но когда я совершаю платеж,
я вынужден выбирать из приведенного выше "зоопарка".
То, что одни и те же получатели (МТС, МГТС) названы по-разному, тоже удобства не добавляет.
Я уже не говорю о том, чтобы позволить делать содержательные названия получателей платежа, это мечта, не выглядящая достижимой.

Спасибо.
9

Комментарии 9

Sergey7
#
Согласен. Нужно позволить пользователю самому присваивать имя каждому получателю.
Ситибанк
#
29.08.2011 в 17:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Spark
#
+1 отличная идея
Sergey7
#
То, что одни и те же получатели (МТС, МГТС) названы по-разному, тоже удобства не добавляет.

Michael1969


Кстати, это легко лечится. Удалите получателей, обозванных по-русски (наверняка они были заведены несколько лет назад), и ещё раз добавте --- будут все латиницей.
Штампованный Враг
#
+1
Мой список получателей платежей выглядит примерно так
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг
В меню перевода реквизиты банка появляются только на 3м шагу. Немного утомляет.
Sergey7
#
Мой список получателей платежей выглядит примерно так
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг

Штампованный Враг


Всё-таки он выглядит несколько иначе, а именно
Штампованный Враг 40817810хххххххххххх
Штампованный Враг 42301810хххххххххххх
Штампованный Враг 40817810хххххххххххх
Штампованный Враг 42301810хххххххххххх
Штампованный Враг 40817810хххххххххххх

Заведите себе файлик или листочик с номерами счетов в других банках и всё будет видно не на 3-м шаге, а на 1-м.

Хотя я абсолютно согласен с тем, что названия получателей должен придумывать пользователь.
Штампованный Враг
#
Заведите себе файлик или листочик с номерами счетов

Sergey7

Мне это напомнило совет мастера по ремонту советских телевизоров "Радуга". Чтобы НТВ показывало лучше, надо встать с дивана и перекинуть антенну с одного разьема на другой smile:D.
Ситибанк
#
Уважаемый Michael1969,
Спасибо за Ваше предложение. Усовершенствование списка получателей сейчас находится на стадии разработки. По предварительным оценкам проект будет внедрен до конца 2011 года. Так что, мечта вполне достижима и осуществима! smile:ок:


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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