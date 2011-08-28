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Михаил О
(Michael1969)
Принято
1) Гармонизировать названия получателей платежей в CBOL; 2) Сделать возможным упорядочение получателей по алфавиту
Господа,
9
вот мой список получателей коммунальных платежей в меню "Сделать платеж":
MTS(МТС)
СТРИМ
MGTS SUB (МГТС АБОН.ПЛ)
MTS(МТС)
МТС
MTS(МТС)
МГТС АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
КВАРТПЛАТА МОСКВА
КВАРТПЛАТА МОСКВА
МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСКВА
МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСКВА
СТРИМ
КВАРТПЛАТА МОСКВА
МГТС АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
При этом в меню "Список получателей" они упорядочены по алфавиту, но когда я совершаю платеж,
я вынужден выбирать из приведенного выше "зоопарка".
То, что одни и те же получатели (МТС, МГТС) названы по-разному, тоже удобства не добавляет.
Я уже не говорю о том, чтобы позволить делать содержательные названия получателей платежа, это мечта, не выглядящая достижимой.
Спасибо.
Комментарии 9
Вот когда я впервые высказал эту идею публично.
Кстати, это легко лечится. Удалите получателей, обозванных по-русски (наверняка они были заведены несколько лет назад), и ещё раз добавте --- будут все латиницей.
Мой список получателей платежей выглядит примерно так
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг
Штампованный Враг
В меню перевода реквизиты банка появляются только на 3м шагу. Немного утомляет.
Всё-таки он выглядит несколько иначе, а именно
Штампованный Враг 40817810хххххххххххх
Штампованный Враг 42301810хххххххххххх
Штампованный Враг 40817810хххххххххххх
Штампованный Враг 42301810хххххххххххх
Штампованный Враг 40817810хххххххххххх
Заведите себе файлик или листочик с номерами счетов в других банках и всё будет видно не на 3-м шаге, а на 1-м.
Хотя я абсолютно согласен с тем, что названия получателей должен придумывать пользователь.
Мне это напомнило совет мастера по ремонту советских телевизоров "Радуга". Чтобы НТВ показывало лучше, надо встать с дивана и перекинуть антенну с одного разьема на другой .
Спасибо за Ваше предложение. Усовершенствование списка получателей сейчас находится на стадии разработки. По предварительным оценкам проект будет внедрен до конца 2011 года. Так что, мечта вполне достижима и осуществима!
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»