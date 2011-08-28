Принято

1) Гармонизировать названия получателей платежей в CBOL; 2) Сделать возможным упорядочение получателей по алфавиту

Господа,



вот мой список получателей коммунальных платежей в меню "Сделать платеж":



MTS(МТС)

СТРИМ

MGTS SUB (МГТС АБОН.ПЛ)

MTS(МТС)

МТС

MTS(МТС)

МГТС АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

КВАРТПЛАТА МОСКВА

КВАРТПЛАТА МОСКВА

МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСКВА

МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСКВА

СТРИМ

КВАРТПЛАТА МОСКВА

МГТС АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА



При этом в меню "Список получателей" они упорядочены по алфавиту, но когда я совершаю платеж,

я вынужден выбирать из приведенного выше "зоопарка".

То, что одни и те же получатели (МТС, МГТС) названы по-разному, тоже удобства не добавляет.

Я уже не говорю о том, чтобы позволить делать содержательные названия получателей платежа, это мечта, не выглядящая достижимой.



Спасибо.

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