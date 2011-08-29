Отклонено
Управление SMS уведомлениями через Интернет банк
Было бы очень удобно если бы можно было просматривать и модифицировать параметры SMS уведомлений через интернет банкинг.
1
1. Возможность подключить/отключить уведомление по карте
2. Возможность поменять номер телефона для уведомлений
3. Возможность поменять код карты в уведомлениях (то с чего начинаются SMS сообщения)
Ну и email-ом для получения выписок тоже хотелось бы управлять через интернет банкинг.
Спасибо
Комментарии 1
Благодарим Вас за идею!
На данный момент Банк не планирует добавлять данные возможности в систему Enter.UniCredit, тем не менее, мы приняли Ваше предложение к сведению.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»