Подписаться на идею Stanislav (Stanislav2)

Отклонено

Управление SMS уведомлениями через Интернет банк

Было бы очень удобно если бы можно было просматривать и модифицировать параметры SMS уведомлений через интернет банкинг.

1. Возможность подключить/отключить уведомление по карте

2. Возможность поменять номер телефона для уведомлений

3. Возможность поменять код карты в уведомлениях (то с чего начинаются SMS сообщения)



Ну и email-ом для получения выписок тоже хотелось бы управлять через интернет банкинг.



Спасибо

1