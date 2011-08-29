Уважаемый Stanislav2!

Благодарим Вас за идею!

На данный момент Банк не планирует добавлять данные возможности в систему Enter.UniCredit, тем не менее, мы приняли Ваше предложение к сведению.


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»