MasterCard World отображается в интернет банке как Visa

unicreditbank 30.08.2011 16:33 # Уважаемый Stanislav2! Мы будем Вам признательны, если Вы предоставите нам дополнительную информацию по данной ситуации: Ваши Ф.И.О., дату рождения, а также Print Screen экрана. Просим Вас направить письмо с указанной информацией на электронные адреса Olga.Zaykina@unicreditgroup.ru и Alexey.Bocharnikov@unicreditgroup.ru Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято» 0
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Мы будем Вам признательны, если Вы предоставите нам дополнительную информацию по данной ситуации: Ваши Ф.И.О., дату рождения, а также Print Screen экрана.
Просим Вас направить письмо с указанной информацией на электронные адреса Olga.Zaykina@unicreditgroup.ru и Alexey.Bocharnikov@unicreditgroup.ru
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Мы признательны Вам за то, что Вы обратили наше внимание на данный факт.
05.09.2011г. в системе Enter.UniCredit были внесены необходимые корректировки.
С уважением,
ЗАО ЮниКредит Банк
Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»