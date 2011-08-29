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Аватар Stanislav (Stanislav2)
29.08.2011 23:02 #
Реализовано

MasterCard World отображается в интернет банке как Visa

Уже несколько месяцев MasterCard World отображается в интернет банке как Visa. Это мелочь конечно, но раздражает
3

Комментарии 3

unicreditbank
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Уважаемый Stanislav2!

Мы будем Вам признательны, если Вы предоставите нам дополнительную информацию по данной ситуации: Ваши Ф.И.О., дату рождения, а также Print Screen экрана.

Просим Вас направить письмо с указанной информацией на электронные адреса Olga.Zaykina@unicreditgroup.ru и Alexey.Bocharnikov@unicreditgroup.ru


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
unicreditbank
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Уважаемый Stanislav2!

Мы признательны Вам за то, что Вы обратили наше внимание на данный факт.

05.09.2011г. в системе Enter.UniCredit были внесены необходимые корректировки.

С уважением,
ЗАО ЮниКредит Банк

Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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