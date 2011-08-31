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На рассмотрении

Перевыпуск кредитных карт вовремя

В ответах на вопрос о сроках перевыпуска кредитной карты можно увидеть примерно следующее: Если в отношении Вашей карты будет принято соответствующее решение, Вы будете уведомлены дополнительно…Причём срок принятия решения может затянуться на несколько месяцев. Вообще-то кредитная карта – это в том числе и резерв, который всегда под рукой. Может всё-таки лучше принимать соответствующее решение заранее, чтобы к концу срока действия старой карты новая была уже у Клиента, или же ему было сообщено об отказе в выпуске карты.

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