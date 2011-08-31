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Аватар Александр (Александр789)
31.08.2011 20:41 #
На рассмотрении

Перевыпуск кредитных карт вовремя

В ответах на вопрос о сроках перевыпуска кредитной карты можно увидеть примерно следующее: Если в отношении Вашей карты будет принято соответствующее решение, Вы будете уведомлены дополнительно…Причём срок принятия решения может затянуться на несколько месяцев. Вообще-то кредитная карта – это в том числе и резерв, который всегда под рукой. Может всё-таки лучше принимать соответствующее решение заранее, чтобы к концу срока действия старой карты новая была уже у Клиента, или же ему было сообщено об отказе в выпуске карты.
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Комментарии 2

ILev
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27.09.2011 в 21:02 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ILev
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Александр, спасибо Вам за Вашу идею.
Может Вы и правы и решение принимать луше заранее, но давайте я попрошу прокоментировать эту идею наших специалистов. И, кстати, мы собираемся организовать встречу с Друзьями, можете подумать и над другими вопросами и задать их на встрече. Подробности тут - http://www.banki.ru/news/topnews/?id=3250676. Приходите, будем рады!
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