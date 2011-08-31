Ждет рассмотрения
Управление лимитами по расписанию
Идея очень простая. У меня есть кредитная карта, для безопасности лимиты по ней у меня обычно закручены в ноль, перед проведением необходимых операций с картой я вхожу в инет-банкинг, спускаю лимиты на необходимый уровень, затем, после того как сделал с картой все необходимое, снова лезу в инет и возвращаю лимиты в ноль. Обычно это сильно не напрягает, но... При поездках за границу приходится выходить в инет с чужих компов, и там совершенно не хочется светить свой выход в интернет банк, вытаскивать карту кодов. Зато я практически точно заранее знаю, когда мне нужно будет проводить операцию по карте (оплата в отеле в первый день, снятие наличных первый же, потом тоже в последний ну и т.п.). Во все остальное время мне спокойнее, когда лимиты на нуле.
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Поэтому предложение такое: прикрутить к таблице лимитов возможность изменять их по расписанию (на определенную дату, или с такого-по такое число, либо каждый первый понедельник месяца и т.п.). В указанное время лимиты автоматом изменятся на выбранное мной значение, затем (когда указано) вернутся в исходное состояние.
Может быть, я косноязычно объясняю идею, но мне кажется, минусов в такой реализации для пользователей практически никаких (в крайнем, внеплановом случае человек выйдет, как раньше в инет и все сделает вручную), а вот безопасности в поездках это добавит.
Комментарии 6
и не стоит забывать про обратную сторону медали. вот сделали управление SMS-информированием навороченное, так теперь жалобы пошли - сложно. так и здесь получится. а потом жалобы пойдут, что вот поставил лимит в планировщик, да и забыл, и от этого фигня получилась, и убытки. и опять банку выдумывать, как выправить? и зачем оно?
Т.е., чтобы можно было бы быстро поменять те же самые лимиты, которые есть сейчас, через мобильный клиент (а для роуминга было бы актуально управление лимитами через SMS).
Для посещения рисковых с точки зрения скимминга стран - подойдет.