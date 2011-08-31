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Управление лимитами по расписанию

Идея очень простая. У меня есть кредитная карта, для безопасности лимиты по ней у меня обычно закручены в ноль, перед проведением необходимых операций с картой я вхожу в инет-банкинг, спускаю лимиты на необходимый уровень, затем, после того как сделал с картой все необходимое, снова лезу в инет и возвращаю лимиты в ноль. Обычно это сильно не напрягает, но... При поездках за границу приходится выходить в инет с чужих компов, и там совершенно не хочется светить свой выход в интернет банк, вытаскивать карту кодов. Зато я практически точно заранее знаю, когда мне нужно будет проводить операцию по карте (оплата в отеле в первый день, снятие наличных первый же, потом тоже в последний ну и т.п.). Во все остальное время мне спокойнее, когда лимиты на нуле.

Поэтому предложение такое: прикрутить к таблице лимитов возможность изменять их по расписанию (на определенную дату, или с такого-по такое число, либо каждый первый понедельник месяца и т.п.). В указанное время лимиты автоматом изменятся на выбранное мной значение, затем (когда указано) вернутся в исходное состояние.



Может быть, я косноязычно объясняю идею, но мне кажется, минусов в такой реализации для пользователей практически никаких (в крайнем, внеплановом случае человек выйдет, как раньше в инет и все сделает вручную), а вот безопасности в поездках это добавит.

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