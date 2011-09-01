Принято

Отображение платежей в Мосэнергосбыт в "автоматическом" режиме

Кто о чем, а я о коммунальных платежах.

Я попробовал сервис Ситибанка, когда оплата счетов за электроэнергию в Москве осуществляется

автоматически на основании биллинга Мосэнергосбыта. Мне понравилось - это "выстрелил и забыл" вместо того, чтобы забивать раз в полгода 6 платежей будущей датой. Однако, в CBOL это отображается как MOSENERGOSBYT без какой-либо дополнительной идентификации. Я же намерен сделать это и еще с одной квартирой и мне хотелось бы видеть, сколько за какую квартиру Мосэнергосбыт выставил в счете.

Я предлагаю добавить в строку Billing Party еще 5 цифр номера абонента, как это сделано сейчас при платежах за электроэнергию в Москве через CBOL "вручную". Это нетрудно реализовать, так как содержание этой строки полностью контролируется Ситибанком.



Спасибо.

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