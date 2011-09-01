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Михаил О
(Michael1969)
Принято
Отображение платежей в Мосэнергосбыт в "автоматическом" режиме
Кто о чем, а я о коммунальных платежах.
4
Я попробовал сервис Ситибанка, когда оплата счетов за электроэнергию в Москве осуществляется
автоматически на основании биллинга Мосэнергосбыта. Мне понравилось - это "выстрелил и забыл" вместо того, чтобы забивать раз в полгода 6 платежей будущей датой. Однако, в CBOL это отображается как MOSENERGOSBYT без какой-либо дополнительной идентификации. Я же намерен сделать это и еще с одной квартирой и мне хотелось бы видеть, сколько за какую квартиру Мосэнергосбыт выставил в счете.
Я предлагаю добавить в строку Billing Party еще 5 цифр номера абонента, как это сделано сейчас при платежах за электроэнергию в Москве через CBOL "вручную". Это нетрудно реализовать, так как содержание этой строки полностью контролируется Ситибанком.
Спасибо.
Комментарии 4
PS первый раз ссылка не получилась, извините.
Мосэнерго инициирует платежи аналогично списанию по картам, то есть в деталях платежа присутствует только название торговой точки или компании. Мы подняли вопрос с ОАО "Мосэнергосбыт" о возможности указания номера книги в деталях платежа. Мы проинформируем Вас, как только получим ответ.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»