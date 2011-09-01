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Аватар Михаил О (Michael1969)
01.09.2011 00:04 #
Принято

Отображение платежей в Мосэнергосбыт в "автоматическом" режиме

Кто о чем, а я о коммунальных платежах.
Я попробовал сервис Ситибанка, когда оплата счетов за электроэнергию в Москве осуществляется
автоматически на основании биллинга Мосэнергосбыта. Мне понравилось - это "выстрелил и забыл" вместо того, чтобы забивать раз в полгода 6 платежей будущей датой. Однако, в CBOL это отображается как MOSENERGOSBYT без какой-либо дополнительной идентификации. Я же намерен сделать это и еще с одной квартирой и мне хотелось бы видеть, сколько за какую квартиру Мосэнергосбыт выставил в счете.
Я предлагаю добавить в строку Billing Party еще 5 цифр номера абонента, как это сделано сейчас при платежах за электроэнергию в Москве через CBOL "вручную". Это нетрудно реализовать, так как содержание этой строки полностью контролируется Ситибанком.

Спасибо.
4

Комментарии 4

Sergey7
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Michael1969, не ждите реализации этой идеи, подключайте вторую квартиру, есть возможность срубить 200 р. по URL=https://www.citibank.ru/russia/services/rus/mosenergo_promo.htm?icid=b2_mosenergo_promo_SignOn_cb_rus]Акции[/URL] (вознаграждение получат только первые 5000 клиентов).
Sergey7
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Michael1969, не ждите реализации этой идеи, подключайте вторую квартиру, есть возможность срубить 200 р. поАкции (вознаграждение получат только первые 5000 клиентов).

PS первый раз ссылка не получилась, извините.
Ситибанк
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05.09.2011 в 16:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк
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Уважаемый Michael1969,
Мосэнерго инициирует платежи аналогично списанию по картам, то есть в деталях платежа присутствует только название торговой точки или компании. Мы подняли вопрос с ОАО "Мосэнергосбыт" о возможности указания номера книги в деталях платежа. Мы проинформируем Вас, как только получим ответ.



Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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