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Аватар Штампованный Враг
02.09.2011 11:15 #
Отклонено

Отображение в СБОЛ кода авторизации и МСС

После оплаты услуг через СБОЛ иногда приходится звонить в Ситифон для того, чтобы получить код авторизации "голосом". Эту информацию необходимо предоставить получателю платежа в качестве подтверждения, для того, чтобы сервис был снят с блокировки по неоплате. Это лишний гимор, тем более в роуминге.
Категорию торговой точки (МСС) тоже иногда бывает полезно видеть, чтобы знать льготная операция или нет.
12

Комментарии 12

Michael1969
#
Я недостаточно квалифицирован: объясните, пожалуйста, что такое можно оплатить через CBOL, чтобы возник код авторизации? По неоплате блокируются мобильный телефон и Интернет - обе категории операторов получают платеж через CBOL в течение примерно двух минут. Не знаю про цифровое телевидение, но, подозреваю, что там все так же быстро. Но все равно какой код авторизации - CBOL не "трогает" карточку.
Штампованный Враг
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Код авторизации есть у любого авторизованного (простите за софистику) платежа, неважно совершенного и интернете или в магазине.
"Чуствительное " зачисление не онлайн, к примеру
-квартирный телефон
-НТВ+
-Коммуналка
Michael1969
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Хм, даже не знаю, как обратиться к человеку с таким ником, ну да ладно -

Вы прочли, что я написал? Код авторизации есть у любого авторизованного КАРТОЧНОГО платежа. Что такое при платеже через CBOL код авторизации, это же не карточный платеж! И что у Вас по "коду авторизации" включают при погашении коммунальных платежей, неужто немедленно прибегают батареи открывать?

Я уж не говорю о том, что вполне можно пользоваться сервисом регулярных платежей в CBOL для, скажем, НТВ+.
Штампованный Враг
#
Что такое при платеже через CBOL код авторизации, это же не карточный платеж

Michael1969

А какой-же? smile:o А плачу с карты кредитными деньгами, а не с текущего или сберегательного счета, оплата услуг входит в грейс, к тому же начисляются мили.
И что у Вас по "коду авторизации" включают при погашении коммунальных платежей, неужто немедленно прибегают батареи открывать?

Michael1969

Зачем же передергивать.В НТВ+ я звоню когда есть вероятность, что платеж не пройдет до очередного обновления на спутнике, тогда жди еще часа 4. "Отметка платежа" Питерского квартирного телефона, по забывчивости оплаченного 27го числа (нужно до 25.09) делается тоже звонком в абонентскую службу, чтоб не вырубили случайно. Коммуналка приведена до кучи. Больше не троллим, ладно?
Michael1969
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Удачи Вам в поисках кода авторизации на указанные платежи.
Больше не выдвигаем идиотские идеи, а то у Сити и так проблемы с ресурсами по реализации, идет?

PS. Вы платите действительно кредитными деньгами, только не с карты, а со счета кредитной карты, а сама карта и платежная система - именно это определяет механизм авторизации - не задействованы.
Ситибанк
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05.09.2011 в 16:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Штампованный Враг
#
Больше не выдвигаем идиотские идеи, а то у Сити и так проблемы с ресурсами по реализации, идет?

Michael1969

Полагаю, рефлекторному хамстсву здесь не место. Если вы чего-то не знаете, не стоить постить чушь. Код авторизации есть у платежей через СБОЛ. Позвоните в Ситифон, потом извинитесь здесь.
Sergey7
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плачу с карты кредитными деньгами, а не с текущего или сберегательного счета

Штампованный Враг


При этом никто и ничто вам не мешает (кроме здравого смысла, конечно же) произвести оплату услуг со сберегательного счета.


Что такое при платеже через CBOL код авторизации, это же не карточный платеж!

Michael1969


Оплата услуг производится через платежную систему Рапида. Вероятно, под кодом авторизации подразумевается некий код, по которому можно отследить платеж в этой платежной системе.
Ситибанк
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Уважаемый клиент,
Не могли бы Вы дать пояснения к вопросу на конкретном примере. Вы имеете в виду, что когда Вы заплатили за Коммерческое Телевидение, например, в Акадо, то Вы звоните в Ситифон и выясняете номер платежа, а затем звоните в Акадо и называете номер платежа для включения услуги?
Штампованный Враг
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Я так делал в НТВ+

Оператор не верит на слово, что оплатил и требует номер. В личном кабинете НТВ+ платеж отображается с задержкой.
Евгений
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Как справедливо замечено, начисление миль, факт списания с кредитного счёта и наличие грейс периода не означают, что платёж идёт через международную платёжную систему. Ситибанку нет вообще никакого смысла гонять транзакцию по оплате коммуналке через VISA или MC и платить за это комиссию, когда можно всё сделать самостоятельно и бесплатно.

Отображение кода MCC "чтобы знать льготная операция или нет" - это функция с весьма сомнительной полезностью. Даже среди сотрудников банка тех, кто знает какие коды попадают в грейс, а какие нет, единицы. Среди клиентов таких продвинутых ещё меньше. Если правда нужно знать какие операции попадают в грейс, а какие нет, а не хочется видеть MCC чтобы были и чтобы поиграться, то логичнее просто сделать столбец, в котором будет отображаться признак попадания транзакции в грейс. Это лучше ещё и тем, что при изменении правил, всегда будет отображаться актуальная информация и не придётся узнавать об изменениях на собственном опыте или по форумам.

Имхо, на основании кодов можно было бы сделать более полезную среднестатистическому картхолдеру функцию. А именно группировать транзакции в выписке по типам мерчантов. Т.е. магазины отдельно, рестораны отдельно, аваиабилеты и отели отдельно, и т.п. American Express умеет делать такую годовую выписку.
Ситибанк_2
#
Уважаемый клиент,

Мы стремимся сделать выписки по кредитным картам как можно более понятными и простыми в прочтении. Такая информация как MCC код является специфической банковской информацией, поэтому ее размещение в выписках (а также в системе Citibank Online) представляется излишней. Тем не менее, сотрудники службы телефонной поддержки CitiPhone готовы предоставить данную информацию по запросу клиента.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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