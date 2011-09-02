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Отклонено

Отображение в СБОЛ кода авторизации и МСС

После оплаты услуг через СБОЛ иногда приходится звонить в Ситифон для того, чтобы получить код авторизации "голосом". Эту информацию необходимо предоставить получателю платежа в качестве подтверждения, для того, чтобы сервис был снят с блокировки по неоплате. Это лишний гимор, тем более в роуминге.

Категорию торговой точки (МСС) тоже иногда бывает полезно видеть, чтобы знать льготная операция или нет.

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