Отклонено
Отображение в СБОЛ кода авторизации и МСС
После оплаты услуг через СБОЛ иногда приходится звонить в Ситифон для того, чтобы получить код авторизации "голосом". Эту информацию необходимо предоставить получателю платежа в качестве подтверждения, для того, чтобы сервис был снят с блокировки по неоплате. Это лишний гимор, тем более в роуминге.
12
Категорию торговой точки (МСС) тоже иногда бывает полезно видеть, чтобы знать льготная операция или нет.
Комментарии 12
"Чуствительное " зачисление не онлайн, к примеру
-квартирный телефон
-НТВ+
-Коммуналка
Вы прочли, что я написал? Код авторизации есть у любого авторизованного КАРТОЧНОГО платежа. Что такое при платеже через CBOL код авторизации, это же не карточный платеж! И что у Вас по "коду авторизации" включают при погашении коммунальных платежей, неужто немедленно прибегают батареи открывать?
Я уж не говорю о том, что вполне можно пользоваться сервисом регулярных платежей в CBOL для, скажем, НТВ+.
А какой-же? А плачу с карты кредитными деньгами, а не с текущего или сберегательного счета, оплата услуг входит в грейс, к тому же начисляются мили.
Зачем же передергивать.В НТВ+ я звоню когда есть вероятность, что платеж не пройдет до очередного обновления на спутнике, тогда жди еще часа 4. "Отметка платежа" Питерского квартирного телефона, по забывчивости оплаченного 27го числа (нужно до 25.09) делается тоже звонком в абонентскую службу, чтоб не вырубили случайно. Коммуналка приведена до кучи. Больше не троллим, ладно?
Больше не выдвигаем идиотские идеи, а то у Сити и так проблемы с ресурсами по реализации, идет?
PS. Вы платите действительно кредитными деньгами, только не с карты, а со счета кредитной карты, а сама карта и платежная система - именно это определяет механизм авторизации - не задействованы.
Полагаю, рефлекторному хамстсву здесь не место. Если вы чего-то не знаете, не стоить постить чушь. Код авторизации есть у платежей через СБОЛ. Позвоните в Ситифон, потом извинитесь здесь.
При этом никто и ничто вам не мешает (кроме здравого смысла, конечно же) произвести оплату услуг со сберегательного счета.
Оплата услуг производится через платежную систему Рапида. Вероятно, под кодом авторизации подразумевается некий код, по которому можно отследить платеж в этой платежной системе.
Не могли бы Вы дать пояснения к вопросу на конкретном примере. Вы имеете в виду, что когда Вы заплатили за Коммерческое Телевидение, например, в Акадо, то Вы звоните в Ситифон и выясняете номер платежа, а затем звоните в Акадо и называете номер платежа для включения услуги?
Оператор не верит на слово, что оплатил и требует номер. В личном кабинете НТВ+ платеж отображается с задержкой.
Отображение кода MCC "чтобы знать льготная операция или нет" - это функция с весьма сомнительной полезностью. Даже среди сотрудников банка тех, кто знает какие коды попадают в грейс, а какие нет, единицы. Среди клиентов таких продвинутых ещё меньше. Если правда нужно знать какие операции попадают в грейс, а какие нет, а не хочется видеть MCC чтобы были и чтобы поиграться, то логичнее просто сделать столбец, в котором будет отображаться признак попадания транзакции в грейс. Это лучше ещё и тем, что при изменении правил, всегда будет отображаться актуальная информация и не придётся узнавать об изменениях на собственном опыте или по форумам.
Имхо, на основании кодов можно было бы сделать более полезную среднестатистическому картхолдеру функцию. А именно группировать транзакции в выписке по типам мерчантов. Т.е. магазины отдельно, рестораны отдельно, аваиабилеты и отели отдельно, и т.п. American Express умеет делать такую годовую выписку.
Мы стремимся сделать выписки по кредитным картам как можно более понятными и простыми в прочтении. Такая информация как MCC код является специфической банковской информацией, поэтому ее размещение в выписках (а также в системе Citibank Online) представляется излишней. Тем не менее, сотрудники службы телефонной поддержки CitiPhone готовы предоставить данную информацию по запросу клиента.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»