Отображение виртуальных карт в Интернет-банке.

Реализовано

Необходимо что-бы виртуальные карты так-же отображались в Интернет-банке. Что-бы можно было видеть какие есть действующие виртуальные карты, остаток на них, их реквизиты. СМС с реквизитами можно случайно удалить и карта просто теряется. Я активно пользуюсь виртуальными картами, много их выпускал и уже не уверен, что какая-нибудь не потерялась с остатком средств на ней.