Отображение виртуальных карт в Интернет-банке.

Необходимо что-бы виртуальные карты так-же отображались в Интернет-банке. Что-бы можно было видеть какие есть действующие виртуальные карты, остаток на них, их реквизиты. СМС с реквизитами можно случайно удалить и карта просто теряется. Я активно пользуюсь виртуальными картами, много их выпускал и уже не уверен, что какая-нибудь не потерялась с остатком средств на ней.
Комментарии 2
Виртуальные предоплаченные карты, выпущенные после 01 Сентября 2011 г. отражаются в системе Интернет – Банк на главной странице. Внедрение опции повторной отправки смс сообщения с реквизитами через личный кабинет системы Интернет – Банк на текущий момент не планируется.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»