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Аватар Игорь Фоменко (IgaZmey)
06.09.2011 10:17 #
Реализовано

Отображение виртуальных карт в Интернет-банке.

Необходимо что-бы виртуальные карты так-же отображались в Интернет-банке. Что-бы можно было видеть какие есть действующие виртуальные карты, остаток на них, их реквизиты. СМС с реквизитами можно случайно удалить и карта просто теряется. Я активно пользуюсь виртуальными картами, много их выпускал и уже не уверен, что какая-нибудь не потерялась с остатком средств на ней. smile:omg:
2

Комментарии 2

IgaZmey
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Ух-ты... Опоздал. Уже отображаются smile:) Да еще и пополнять можно. Только реквизитов не нашел. Хорошо-бы добавить кнопочку "Повторно отправить СМС с реквизитами"
emozgovoy
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Добрый вечер, IgaZmey!

Виртуальные предоплаченные карты, выпущенные после 01 Сентября 2011 г. отражаются в системе Интернет – Банк на главной странице. Внедрение опции повторной отправки смс сообщения с реквизитами через личный кабинет системы Интернет – Банк на текущий момент не планируется.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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