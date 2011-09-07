Ждет рассмотрения

Исправить выписку по счету которую дают в кассе и доработать ее

Невозможно взять выписку в отделении сбербанка если операций было много, система выдает максимум 2 листа с битыми данными со вставками HTML кода. В итоге не всегда можно взять выписку даже за 3 дня, а мне например для налоговой нужно взять выписку за весь год.

Последний раз кассир мучилась по 2 дня делала выписку, в итоге в бухгалтерии через какую то свою систему сделали "рулон" (выписка была на длинном листе который в рулон свернули), но в нечитаемом формате.



Также если операция была с карты на карту, то в выписке в поле счет номер счета указан не верный, везде стоит один и тот же счет с кучей нулей в конце, добавьте пожалуйста в выписку либо номер карты либо номер счета получателя.





С такой проблемой столкнулся в Бирском сбербанке респ. Башкортостан (во всех Бирских отделениях)



0