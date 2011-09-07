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На рассмотрении

Сделать выписку по Транспортной карте такую же, как по БвК

Выписка по Транспортной карте почему-то не содержит информации о процентной ставке на следующий месяц и оборотах, повлиявших на её размер. Большая просьба добавить эту информацию, унифицировав форму выписки Транспортной карты и карты БвК.

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