На рассмотрении
Сделать выписку по Транспортной карте такую же, как по БвК
Выписка по Транспортной карте почему-то не содержит информации о процентной ставке на следующий месяц и оборотах, повлиявших на её размер. Большая просьба добавить эту информацию, унифицировав форму выписки Транспортной карты и карты БвК.
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Комментарии 1
Просьба по возможности для анализа по данной ситуации направить ссылку с данной идеей по защищенной почте системы Интернет – банк.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)