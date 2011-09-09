Отклонено
Использование небуквенных символов в назначении платежа
В настоящее время CBOL не допускает использование некоторых символов, например, / \ - ( ) % etc. Однако, зачастую они необходимы для правильной и своевременной идентификации платежа получателем. Например, некоторые организации используют их в номерах договоров и требуют полного (до символа) совпадения этих номеров в договоре и в платежном поручении.
7
Несмотря на маразматичность такого рода требований со стороны некоторых получателей, хотелось бы иметь возможность использования хотя бы нескольких наиболее распространённых ныне "запрещённых" символов.
Комментарии 7
все назначения платежа передаются электронно, набор допустимых символов в этом поле определен инструкцией ЦБ, Ситибанк вынужден полностью ей подчиняться, естественно. Символ "№", например, считается недопустимым, заменяйте на N.
В целях информационной безопасности специальные символы "/,%, и т.д." не используются при осуществлении платежей посредством интернет-технологий, так как это наиболее уязвимые символы при попытках взлома систем.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»