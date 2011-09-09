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Отклонено

Использование небуквенных символов в назначении платежа

В настоящее время CBOL не допускает использование некоторых символов, например, / \ - ( ) % etc. Однако, зачастую они необходимы для правильной и своевременной идентификации платежа получателем. Например, некоторые организации используют их в номерах договоров и требуют полного (до символа) совпадения этих номеров в договоре и в платежном поручении.



Несмотря на маразматичность такого рода требований со стороны некоторых получателей, хотелось бы иметь возможность использования хотя бы нескольких наиболее распространённых ныне "запрещённых" символов.

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