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Аватар Sergey7
09.09.2011 09:38 #
Отклонено

Использование небуквенных символов в назначении платежа

В настоящее время CBOL не допускает использование некоторых символов, например, / \ - ( ) % etc. Однако, зачастую они необходимы для правильной и своевременной идентификации платежа получателем. Например, некоторые организации используют их в номерах договоров и требуют полного (до символа) совпадения этих номеров в договоре и в платежном поручении.

Несмотря на маразматичность такого рода требований со стороны некоторых получателей, хотелось бы иметь возможность использования хотя бы нескольких наиболее распространённых ныне "запрещённых" символов.
7

Комментарии 7

Ситибанк
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09.09.2011 в 18:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Michael1969
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Сергей,

все назначения платежа передаются электронно, набор допустимых символов в этом поле определен инструкцией ЦБ, Ситибанк вынужден полностью ей подчиняться, естественно. Символ "№", например, считается недопустимым, заменяйте на N.
Sergey7
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Michael1969, Символы ( ) / - % допустимы везде, это очевидно, но не в Ситибанке. Я не про символ № (который, кстати, допустим smile;) , для уверенности глянул платежку другого банка) и не про китайские иероглифы.
Sergey7
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Ну хотя бы два символа разрешите, - и / !!!
isystem
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Еще в поле, где указывается наименование получателя, хотелось бы возможность указывать символ "-" (тире). А то за квартиру не заплатить, юр лицо называется по типу "ЖСК-345".
Ситибанк
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Уважаемый Sergey7,
В целях информационной безопасности специальные символы "/,%, и т.д." не используются при осуществлении платежей посредством интернет-технологий, так как это наиболее уязвимые символы при попытках взлома систем.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Sergey7
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Жалко, конечно... smile:cry: Но безопасность превыше всего smile:achtung:
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