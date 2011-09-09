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Аватар Igor Valcov (viaprog)
09.09.2011 10:07 #
Ждет рассмотрения

Срочные депозиты в драгоценных металлах

В дополнение к беспроцентным ОМС сделать полноценную линейку процентных депозитов в драгоценных металлах и с небольшой минимальной суммой вклада(20-50-100 грамм золота).
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