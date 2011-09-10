Описание тарифов в авиакассе на русском языке

munkustrap 10.09.2011 17:42 # Это как вы себе представляете, мне интересно? Сотрудники банка станут переводить все описания тарифов всех авиакомпаний мира? А потом еще и следить за обновлениями? Можно подключить какой-нибудь онлайновый переводчик, вроде Google Translate. На Букинге именно так отзывы оь отелях переводят. Но, если неточность автоматического перевода отзывов не так важна, то неточность перевода текста тарифа... Вообще Авангард проталкивает замечательнейшую революционную идею. Дать массам рычаги, ранее доступные лишь специально обученным сотрудникам (касс бронирования). И мне это очень нравится. И да, английский язык, а как же иначе? 0
Комментарии 4
Можно подключить какой-нибудь онлайновый переводчик, вроде Google Translate. На Букинге именно так отзывы оь отелях переводят. Но, если неточность автоматического перевода отзывов не так важна, то неточность перевода текста тарифа...
Вообще Авангард проталкивает замечательнейшую революционную идею. Дать массам рычаги, ранее доступные лишь специально обученным сотрудникам (касс бронирования). И мне это очень нравится. И да, английский язык, а как же иначе?
"7. Максимальный срок пребывания
ПО R-TYPE ТАРИФЫ
Путешествие из последних международных остановки должны быть начато не
Позднее 30 дней после отъезда ПЕРВЫЙ
Международный сектор."
- предполагаю, что вся поездка должна уложиться в 30 дней, касается заграничных полётов.
"8. Остановки в пути
Нет для R-TYPE ТАРИФЫ"
- остановки в пути всё-таки имеются (пересадки) и туда и обратно.
"10. РАЗРЕШЕНО КОМБИНАЦИИ
Если не указано иное
Цены могут быть объединены НА ОСНОВЕ Полукруглый ПОЕЗДКА С КАКИМ-ЛИБО
FARE для любого перевозчика В любое правило и тарифной СОЗДАТЬ
Одноместный / Двухместный разинутой пастью / Тур / КРУГ ТРИПС.
ADD-ONS допускается.
END-НА-END
END-НА-END КОМБИНАЦИИ допускается. VALIDATE ВСЕ FARE
КОМПОНЕНТОВ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ -
Комбинации ДЛЯ CARRIER CZ"
- увы, за гранью моих познаний о полётах.
"14. Ограничениям на поездки
Нет для R-TYPE ТАРИФЫ" (оригинал 14. TRAVEL RESTRICTIONS X
NONE FOR R- TYPE FARES )
- ?
"16. ШТРАФЫ
Если не указано иное
Примечание -
НАИБОЛЕЕ RESTRICTED правило будет применяться, когда
ТАРИФЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПЕРЕД ВЫХОДОМ
CHARGE CNY1000.0
После отъезда
НЕ РАЗРЕШЕНО
ВОЗВРАТ
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Билет не подлежит возврату
NOSHOW НЕ РАЗРЕШЕНО"
- если понял правильно, вносить изменения до отъезда можно, после-не разрешено.
- возврат в любое время и подлежит возврату одновременно
- что такое "NOSHOW НЕ РАЗРЕШЕНО" не понимаю.
"18. БИЛЕТ ОДОБРЕНИЯ
ПО R-TYPE ТАРИФЫ
Оригинал и переиздан Билет должен быть АННОТИРОВАННАЯ -
NONEND / RER / REF / CHG - В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ BOX."
- ?
Единственная полезная информация - это условия возврата и изменения. А многие вещи, например, норма багажа и так понятно.
Откровенно говоря, я считал, что существует универсальный набор тарифов. Был неправ.
Согласен.