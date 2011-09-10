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Аватар Дмитрий (Vulture)
10.09.2011 15:33 #
Реализовано

Блокировка карты через Интернет-банк

Прошу прощения, если уже было, т.к. идея очевидная, но что-то среди высказанных я её не нашёл.

Мысль простая - сделать возможность блокировки карты через ИБ, как мы это обычно делаем с SIM-картами. Такая возможность есть в других банках, и появилась даже в Сбере! Думаю, Авангарду это бы тоже не помешало, т.к. часто проще зайти в интернет, чем дозваниваться до СКП, особенно из-за границы.

Только подтверждение сделать переменными кодами, а не ЭЦП, иначе с мобильника это не получится сделать.
3

Комментарии 3

читающий
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Ваша идея очень хорошая. Только она уже реализована. smile:D
Проверьте свой ИБ, информация по любой карте.
Vulture
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Спасибо, действительно нашел! Я даже не знал о такой возможности.
VEI
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06.06.2012 в 18:47 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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