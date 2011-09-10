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Дмитрий
(Vulture)
Реализовано
Блокировка карты через Интернет-банк
Прошу прощения, если уже было, т.к. идея очевидная, но что-то среди высказанных я её не нашёл.
3
Мысль простая - сделать возможность блокировки карты через ИБ, как мы это обычно делаем с SIM-картами. Такая возможность есть в других банках, и появилась даже в Сбере! Думаю, Авангарду это бы тоже не помешало, т.к. часто проще зайти в интернет, чем дозваниваться до СКП, особенно из-за границы.
Только подтверждение сделать переменными кодами, а не ЭЦП, иначе с мобильника это не получится сделать.
Комментарии 3
Проверьте свой ИБ, информация по любой карте.