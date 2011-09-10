Подписаться на идею Дмитрий (Vulture)

Реализовано

Блокировка карты через Интернет-банк

Прошу прощения, если уже было, т.к. идея очевидная, но что-то среди высказанных я её не нашёл.



Мысль простая - сделать возможность блокировки карты через ИБ, как мы это обычно делаем с SIM-картами. Такая возможность есть в других банках, и появилась даже в Сбере! Думаю, Авангарду это бы тоже не помешало, т.к. часто проще зайти в интернет, чем дозваниваться до СКП, особенно из-за границы.



Только подтверждение сделать переменными кодами, а не ЭЦП, иначе с мобильника это не получится сделать.

3