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Аватар Roman0084
10.09.2011 16:20 #
На рассмотрении

Апгрейд терминалов

В идеях много писалось про расширение терминалов по приему денег и банкоматов, но хотел бы немного дополнить. Прошу рассмотреть вопрос об установке в дальнейшем платежных терминалов, доступ к счетам через которые осуществляется по банковской карте. Например, как у МКБ, выбрал опцию, вставил карту, ввел пин. А не так чтобы в ручную, набивать номер карты, счета или договора, ФИО и т.п.
Во-вторых, очень удобно, когда через одну карту можно получить доступ ко всем своим счетам. И не надо, например, для того чтобы пополнить депозит сначала пополнять счет карты, а от туда переводить деньги. Думаю данная опция была бы очень удобной и в банкоматах.
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Комментарии 2

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Еще бы терминалы для карт как в отделениях Сбера - они ж маленькие, можно побольше таких устройств в небольших офисах банка поставить, а то там по два банкомата стоит, если один не работает - все, сразу очередь огромная образуется. а так разгрузили бы отделение.
emozgovoy
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20.09.2011 в 09:39 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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