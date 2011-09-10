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На рассмотрении

Апгрейд терминалов

В идеях много писалось про расширение терминалов по приему денег и банкоматов, но хотел бы немного дополнить. Прошу рассмотреть вопрос об установке в дальнейшем платежных терминалов, доступ к счетам через которые осуществляется по банковской карте. Например, как у МКБ, выбрал опцию, вставил карту, ввел пин. А не так чтобы в ручную, набивать номер карты, счета или договора, ФИО и т.п.

Во-вторых, очень удобно, когда через одну карту можно получить доступ ко всем своим счетам. И не надо, например, для того чтобы пополнить депозит сначала пополнять счет карты, а от туда переводить деньги. Думаю данная опция была бы очень удобной и в банкоматах.



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