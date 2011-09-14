Меньше кликов в ИБ - больше радости пользователям

Принято

Есть микро, но очень полезное предложение.После отправки кода подтверждения по СМС автоматически переводить фокус в поле ввода этого кода.Должен сказать, что иногда пользуюсь Интернет-Банком Санкт-Петербург (так как через БРС нельзя оплатить городской телефон Питера и нельзя заплатить за электричество в Петроэлектросбыт, а это два ежемесячных платежа), дак вот там это уже сделано.Поэтому я часто по привычке получив код (телефон в руках), начинаю его вбивать с клавы в пустоту, потом злюсь, ищу мышь, ищу курсор, ищу поле ввода, кликаю, потом повторяю ввод, опять злюсьПо правилам юзабилити, надо минимизировать переключения фокуса внимания, а тут сразу телефон, клава, мышь, экран. Глаза-руки-мысли разбегаются.Думаю, что сделать это должно быть очень легко, а польза велика, хотя это и кажется мелочью!