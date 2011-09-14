Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Игорь Р. (IgorR)
14.09.2011 18:58 #
Принято

Меньше кликов в ИБ - больше радости пользователям

Есть микро, но очень полезное предложение.
После отправки кода подтверждения по СМС автоматически переводить фокус в поле ввода этого кода.
Должен сказать, что иногда пользуюсь Интернет-Банком Санкт-Петербург (так как через БРС нельзя оплатить городской телефон Питера и нельзя заплатить за электричество в Петроэлектросбыт, а это два ежемесячных платежа), дак вот там это уже сделано.
Поэтому я часто по привычке получив код (телефон в руках), начинаю его вбивать с клавы в пустоту, потом злюсь, ищу мышь, ищу курсор, ищу поле ввода, кликаю, потом повторяю ввод, опять злюсь smile:evil:
По правилам юзабилити, надо минимизировать переключения фокуса внимания, а тут сразу телефон, клава, мышь, экран. Глаза-руки-мысли разбегаются.

Думаю, что сделать это должно быть очень легко, а польза велика, хотя это и кажется мелочью! smile:)
3

Комментарии 3

emozgovoy
#
20.09.2011 в 09:45 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
20.09.2011 в 09:59 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
IgorR
#
В новой версии ИБ фокус уже автоматически попадает в окно ввода кода. Молодцы!

Но если уж доводить идею до конца, то есть такое понятие, как кнопка по-умолчанию, которая срабатывает при нажатии клавиатурной клавиши "enter".

Неплохо было бы везде, где это уместно, назначить такую кнопку, чтобы после ввода кода можно было сразу жамкнуть на энтер, а не щелкать мышкой на экране!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.