Здравствуйте, ois1977!

В Банке уже существует подобная услуга http://www.rsb.ru/sms_service/

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)




Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»