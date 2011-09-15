Отклонено

СМС-запрос доступного баланса карты

Почему баланс можно узнать только в банкомате? А если в чужом - то еще и деньги за это возьмут. Хорошо бы отправить СМС на какой-нибудь банковский номер - а в ответ СМС с балансом. Также желательно, чтобы из доступных средств указывалось сколько собственных, а сколько - за счет кредита. Ну и разумеется, чтобы стоимость услуги была минимальной, а в идеале чтоб услуга была бесплатной. Услуга была бы очень удобна для владельцев дополнительной карты, потому что траты могут происходить из разных источников, и даже если есть СМС-оповещение о расходах, содержащее текущий остаток, то он может уменьшиться и без ведома владельца карты - действиями владельца другой карты, привязанной к тому же самому счету.

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