Отклонено
СМС-запрос доступного баланса карты
Почему баланс можно узнать только в банкомате? А если в чужом - то еще и деньги за это возьмут. Хорошо бы отправить СМС на какой-нибудь банковский номер - а в ответ СМС с балансом. Также желательно, чтобы из доступных средств указывалось сколько собственных, а сколько - за счет кредита. Ну и разумеется, чтобы стоимость услуги была минимальной, а в идеале чтоб услуга была бесплатной. Услуга была бы очень удобна для владельцев дополнительной карты, потому что траты могут происходить из разных источников, и даже если есть СМС-оповещение о расходах, содержащее текущий остаток, то он может уменьшиться и без ведома владельца карты - действиями владельца другой карты, привязанной к тому же самому счету.
6
Комментарии 6
вообще, не стоит так уж неглядя копи-пастить предложения из БРС в Авангард.
У меня к моей основной карте выпущена дополнительная - жене.
Когда я плучаю смс - жена не знает текущий баланс и наоборот
Почему не глядя и что в этом плохого?
Мегафон -- СМС, USSD и СИМ-меню
МТС -- USSD
Т.е. у вас открыт лимит на интернет-транзакции? Да вы интересный клиент для мошенников
У меня, например, этот лимит нулевой.
И все SMS ки от банка я сразу же стираю.
Потому что там светится доступный баланс по кредитке. А в моем городе, если какой-нить наркоман увидит такую сумму, может и кирпичом по голове хлопнуть.
Потому запросить баланс отдельно было бы полезно
Очень интересное решение, только у меня билайн и минимальный платеж - 100 руб. Хотя деньги и остаются у меня - дороговато за узнавание баланса
Дубль