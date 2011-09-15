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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
15.09.2011 16:23 #
Отклонено

СМС-запрос доступного баланса карты

Почему баланс можно узнать только в банкомате? А если в чужом - то еще и деньги за это возьмут. Хорошо бы отправить СМС на какой-нибудь банковский номер - а в ответ СМС с балансом. Также желательно, чтобы из доступных средств указывалось сколько собственных, а сколько - за счет кредита. Ну и разумеется, чтобы стоимость услуги была минимальной, а в идеале чтоб услуга была бесплатной. Услуга была бы очень удобна для владельцев дополнительной карты, потому что траты могут происходить из разных источников, и даже если есть СМС-оповещение о расходах, содержащее текущий остаток, то он может уменьшиться и без ведома владельца карты - действиями владельца другой карты, привязанной к тому же самому счету.
6

Комментарии 6

viabank
#
забавно, но в Авангарде ни разу даже близко не испытывал подобной потребности. смс-информирование бесплатное, смс прибегают моментально, прибегают практически всем операциям (если настроить), т.о. баланс всегда в последней смс - бесплатно. подробнейшая, обновляемая он-лайн, информация по счету - в ИБ.
вообще, не стоит так уж неглядя копи-пастить предложения из БРС в Авангард.
ois1977
#
забавно, но в Авангарде ни разу даже близко не испытывал подобной потребности. смс-информирование бесплатное, смс прибегают моментально, прибегают практически всем операциям (если настроить), т.о. баланс всегда в последней смс - бесплатно.

У меня к моей основной карте выпущена дополнительная - жене.
Когда я плучаю смс - жена не знает текущий баланс и наоборот

вообще, не стоит так уж неглядя копи-пастить предложения из БРС в Авангард.

viabank

Почему не глядя и что в этом плохого?
Tokar
#
Для этого уже есть способ: карта привязывается к автоплатежам на моб.телефон. При оплате придёт СМС о сумме платежа и остатке по карте. Автоплатеж можно совершить принудительно с телефона через:
Мегафон -- СМС, USSD и СИМ-меню
МТС -- USSD
dima_ekb
#

Для этого уже есть способ: карта привязывается к автоплатежам на моб.телефон. При оплате придёт СМС о сумме платежа и остатке по карте. Токарь

Т.е. у вас открыт лимит на интернет-транзакции? Да вы интересный клиент для мошенников smile:-)
У меня, например, этот лимит нулевой.
И все SMS ки от банка я сразу же стираю.
Потому что там светится доступный баланс по кредитке. А в моем городе, если какой-нить наркоман увидит такую сумму, может и кирпичом по голове хлопнуть.
Потому запросить баланс отдельно было бы полезно
ois1977
#

Для этого уже есть способ: карта привязывается к автоплатежам на моб.телефон. При оплате придёт СМС о сумме платежа и остатке по карте. Автоплатеж можно совершить принудительно с телефона через:
Мегафон -- СМС, USSD и СИМ-меню
МТС -- USSD

Токарь

Очень интересное решение, только у меня билайн и минимальный платеж - 100 руб. Хотя деньги и остаются у меня - дороговато за узнавание баланса
VEI
#
12.03.2013 в 19:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Дубль
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