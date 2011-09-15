Ждет рассмотрения

Автоматическое погашение задолженности.

Хочется иметь возможность автоматического погашения задолженности по кредитной карте в льготный период с одного из счетов (а в случае реализации привязки «чужой» карты и с нее тоже), в идеале с расчетного вклада с начислением процентов на остаток, пусть даже с гибкими (растущими) процентными ставками в зависимости от суммы вложенных средств.

Нужно мне это в случае продолжительного (месяц, два и более) нахождения в месте где нет возможности провести погашение задолженности, но есть желание продолжать пользоваться кредиткой, например за границей или в России где нет доступа к отделениям Авангарда, отсутствует возможность выйти в интернет или сделать безналичный перевод, или даже пусть, что я не хочу заморачиваться проблемами погашения, а хочу просто пользоваться кредиткой как кошельком. Т.е. в таком случае, я бы клал на счет необходимую мне сумму, а сам бы расплачивался кредиткой. 19-го (дату желательно иметь возможность задавать) числа у меня с моего счета снималась бы необходимая сумма для соблюдения условий льготного периода. Если на счете денег для проведения этой операции не достаточно, то меня информируют об этом по СМС и я должен сам принять меры для погашения в льготный период, допустим, призвав на помощь друга. Иначе, если я не погасил долг в льготный период, у меня со счета 29-го (дату желательно иметь возможность задавать) числа снимают минимальный платеж, если денег недостаточно и для него, то меня опять же уведомляют об этом СМС-кой, и я должен крутиться сам.



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