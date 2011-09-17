Реализовано

"Пакетная" смена номеров для смс-информирования

Номера для событий смс-информирования в ИБ меняются сейчас штучно. Вот у меня 5 счетов, 4 карты, куча событий и на счета и на сами карты. Я сейчас (решил попробовать попользоваться другим оператором, ибо МТС утомил проблемами голосовой связи) перебивал там все события на новый номер. Более 17 штук. На каждую пару событие-карта(счет) - куча кликов и ожиданий.



Предлагаю сделать опцию - поменять за раз все номера во всех активных (где уже задан какой-то номер) событиях на новый номер. Чтобы один раз ткнуть и подписать. Ведь в большей части так оно и есть, вариант когда на разные события - разные номера - довольно редок.

3