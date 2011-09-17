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Аватар Дмитрий Ливотов (dll)
17.09.2011 17:17 #
Реализовано

"Пакетная" смена номеров для смс-информирования

Номера для событий смс-информирования в ИБ меняются сейчас штучно. Вот у меня 5 счетов, 4 карты, куча событий и на счета и на сами карты. Я сейчас (решил попробовать попользоваться другим оператором, ибо МТС утомил проблемами голосовой связи) перебивал там все события на новый номер. Более 17 штук. На каждую пару событие-карта(счет) - куча кликов и ожиданий.

Предлагаю сделать опцию - поменять за раз все номера во всех активных (где уже задан какой-то номер) событиях на новый номер. Чтобы один раз ткнуть и подписать. Ведь в большей части так оно и есть, вариант когда на разные события - разные номера - довольно редок.
3

Комментарии 3

OlgaB
#
07.03.2012 в 12:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
dll
#
ай спасибо !!! smile:)
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