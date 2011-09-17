Ждет рассмотрения

Поддержка зарубежных операторов для отправки СМС сообщений

Не секрет, что активно пользоваться сим-картой в международном роуминге довольно накладно а Интернетом - так вообще нереально. Многие (и я в.т.ч.) по приезду в другую страну ставят местную сим-карту. Например, для Финляндии у меня просто куплен постоянный номер, который я включаю приезжая в страну.



Для получения смс оповещений по картам приходится таскать с собой еще один телефон, что не совсем удобно. Было бы очень здорово, если Авангард научится отправлять сообщения в.т.ч. на зарубежных операторов. Пусть услуга будет платной, понятно, расходы в этом случае у Банка на отправку будут выше. Но получить такую возможность было бы очень здорово.

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