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На рассмотрении

Упрощенная выдача валютной карты Русский Стандарт-Депозит

Добрый день! Как известно, через интернет-банк можно открывать вклады. Однако, чтобы разместить средства во вклад, естественно, их нужно куда-то внести. И с этим большая проблема. Не далее как несколько дней назад я 30 минут пытал сотрудников колл-центра, пытаясь узнать что мне сделать с наличной валютой чтобы потом открыть вклад через интернет-банк. В конечном итоге мне предложили обратиться в филиал, открыть депозит на минимальную сумму в валюте, получить карту и в дальнейшем уже вносить деньги на эту карту, после чего можно будет открыть вклад через интернет-банк. Может можно клиентам выдавать депозитные карты без оформления минимального вклада? Из за открытия вклада на 100 долларов ваши сотрудники потратили на меня кучу времени и бумаг. И мое время тоже потратили, хотя мне не был нужен вклад, а просто нужна была карта РС-Депозит в долларах США.

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